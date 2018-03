Alcatrazz tenta recuperar a aura de lenda em show especial em São Paulo

Marcelo Moreira

O cantor inglês Graham Bonnet sempre teve seu nome ligado à banda Rainbow, criada por Ritchie Blackmore em 1975, quando saiu pela primeira vez do Deep Purple. Com excelente voz e técnica impressionante, mudou a cara da banda ao substituir ninguém menos do que Ronnie James Dio em 1979. Gravou apenas um álbum, “Down to Earth”, naquele mesmo ano, e saiu no final de 1980.

Em visita ao Brasil em 2010, Bonnet demonstrou certo desconforto ao falar do fato de ser conhecido por seu trabalho no Rainbow. Não renegou o seu trabalho com Blackmore, mas faz questão de dizer que fez coisas muito mais interessantes em sua carreira.

“Não sabia da existência do Rainbow e ainda hoje tenho dúvidas sobre quem me indicou a Ritchie. Foi um trabalho legal, pesado e instigante, mas não foi a melhor coisa que fiz na vida. Tanto não era a minha praia que durei pouco mais de um ano. E foi até tempo demais”, disse o cantor em visita à redação do jornal O Estado de S. Paulo à época.

Ele costuma demonstrar maior apreço pelo Alcatrazz, supergrupo formado em 1983 e pelo qual passaram os heróis da guitarra Yngwie J. Malmsteen e Steve Vai – faz sentido, pois Bonnet era o chefe… O cantor retorna ao Brasil com uma nova encarnação do Alcatrazz – oficialmente a banda acabou em 1986 após o fracasso comercial do terceiro disco. fará um show nop Carioca Club, em São Paulo, no próximo domingo, 1º de setembro.

Atualmente formado por Graham Bonnet (vocal, ex-Rainbow, MSG e Impellitteri), Howie Simon (guitarras, ex-Jeff Scott Soto, Talisman e Nelson), Bobby Rock (bateria, ex-Nelson, Nitro e Vinnie Vincent Invasion) e Tim Luce (baixo), a banda esteve aqui em maio passado, tocando no mesmo lugar, em show bastante elogiado. A promessa é de repertório, com clássicos de Graham Bonnet no Rainbow, como “Since You Been Gone” e “All Night Long”, hits do Michael Schenker Group, como “Assalt Attack”, e composições do grupo, como “Hiroshima Mon Amour”.

Um aperitivo pode ser encontrado nas lojas de música: recentemente o segundo álbum da banda “Disturbing The Peace”, de 1985, foi lançado no Brasil pela ST2. O guitarrista neste trabalho é Steve Vai.

Como tentar domar um sueco brilhante

Os quatro primeiros discos gravados pelo Alcatrazz foram resgatados do fundo do baú e ganham relançamento em CD. E o que é melhor, chegam ao Brasil pela ST2. Produzidos ainda nos anos 1980, os discos “No Parole From Rock’n’Roll” (1983), “Live Sentence” (1984), “Disturbing the Peace” (1985) – CD duplo – e “Dangerous Games” (1986) (ST2 Music, R$ 19,90 em média cada e R$ 29,90 o duplo) ganham edições recheadas de bônus.

A banda, sem ter controle disso, ficou conhecida por “revelar” um guitarrista sueco genial de 20 anos que tentava o estrelato em Los Angeles na década de 80. Lars Lannerback, o garoto sueco, era marrento e de personalidade forte, que chegou aos Estados Unidos disposto a mostrar que era melhor do que qualquer guitarrista já nascido neste planeta. Suas bandinhas na Escandinávia foram insuficientes para conter o seu ego e a sua imensa habilidade (e velocidade).

Todo mundo insistia em chamá-lo pelo nome que constava no passaporte, o que o irritava profundamente, já que desde os 7 anos de idade exigia ser chamado pelo nome do meio e pelo sobrenome de sua mãe: Yngwie Malmsteen. Aos 18 anos, em 1981, largou tudo e conseguiu contatos em Los Angeles, que o colocaram na banda de hard rock Steeler, de pouca duração.

Para suportar tamanha marra e tamanho ego, somente uma banda à altura, com músicos tarimbados e igualmente marrentos. Assim surgiu em 1983 o Alcatrazz, com o geniozinho sueco da guitarra de 20 anos e a potente voz de Graham Bonnet, inglês que fez fama no Rainbow, de Ritchie Blackmore.

Malmsteen era marrento demais para aguentar tocar sem ser a estrela principal e só durou um álbum. É dele, entretanto, a maioria das guitarras do álbum ao vivo “Live Sentence”. Baseado no álbum de estreia do grupo, o único trabalho ao vivo oficial do conjunto é a despedida de Malmsteen do Alcatrazz. Em 1984, ele montaria a sua Rising Force, banda que se tornaria o seu suporte na carreira solo.

A nova versão do álbum traz sete canções inéditas ao vivo, todas da mesma apresentação. Entre elas estão “Big Foot”, “Suffer Me” e “Desert Song”. O disco contém ainda duas músicas, “All Night Long” e “Lost in Hollywood”, da antiga banda de Bonnet, o Rainbow.

“Disturbing The Peace”, já com outro gigante, Steve Vai na guitarra, é o que tem mais faixas extras. Além do disco original, produzido por Eddie Kramer (Jimi Hendrix, Kiss e Led Zeppelin), o CD extra aparece com 17 canções, todas retiradas de um show realizado em Tóquio, em 1984, como ”Jet To Jet”, “Skyfire” e “Sons And Lovers”.

“Dangerous Games”, de 1986, fecha o pacote. É o mais fraco dos álbuns, já sem Steve Vai, substituído pelo desconhecido Danny Johnson. As faixas extras também são todas ao vivo.

Alcatrazz com Steve Vai – o primeiro à esquerda

