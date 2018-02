Álbum solo de Steve Harris será mais pesado que Iron Maiden

do blog Roque Reverso

Steve Harris, baixista, fundador, compositor e simplesmente dono do Iron Maiden, vai lançar seu primeiro disco solo no dia 24 de setembro. “British Lion”, cuja capa você pode ver ao lado, é composto por 10 faixas nas quais Steve e seus colaboradores trabalharam nos últimos anos entre as turnês e lançamentos da maior banda de heavy metal da história. A mixagem do álbum foi feita por Kevin Shirley, que já trabalhou com Led Zeppelin, Journey, Rush e o próprio Iron.

Com este trabalho solo, Steve Harris, que é considerado um dos maiores baixistas de todos os tempos, segue um caminho que o vocalista da banda, Bruce Dickinson já fez lá no final da década de 80. Outra figura do grupo que já lançou discos em projetos paralelos foi o guitarrista Adrian Smith.

O trabalho solo do baixista chega a surpreender, tamanha a sua dedicação ao Iron Maiden. Quem conhece um pouquinho da história do heavy metal sabe que a banda é a vida deste sujeito determinado, que vibra a cada acorde tocado nos shows sempre como se estivesse fazendo sua primeira apresentação.

“Eu sempre me orgulhei de ser britânico. E não vejo nenhuma razão para não ter orgulho. Não é como se eu estivesse carregando uma bandeira ou tentando pregar, não é uma declaração política. É como apoiar o time de futebol, de onde você vem”, comentou Harris, sobre o nome do disco, em comunicado à imprensa. “Acho que o nome oferece um imaginário realmente forte também, então, para mim, isso se encaixa com o som”, acrescentou.

Com o Iron Maiden, Steve Harris já lançou 15 álbuns de estúdio, vendeu mais de 85 milhões de discos e fez mais de 2 mil shows em 58 países, em 35 anos de carreira da banda. No disco solo, o vocalista Richard Taylor e o guitarrista David Hawkins fazem parte da banda de apoio.

Veja abaixo a lista de faixas de “British Lion”:

1.This Is My God

2.Lost Worlds

3.Karma Killer

4.Us Against The World

5.The Chosen Ones

6.A World Without Heaven

7.Judas

8.Eyes Of The Young

9.These Are The Hands

10.The Lesson