Álbum solo de estreia de Steve Harris já está disponível para audição na internet

Já está disponível para audição na internet o tão aguardado disco solo de estreia de Steve Harris, grande baixista, fundador, compositor ou simplesmente dono do Iron Maiden. “British Lion” será lançado oficialmente apenas no dia 24 de setembro, mas os fãs já podem ouvi-lo neste link, que pertence ao site da lendária banda original do músico.

Como o Roque Reverso já havia informado em julho, o disco novo é composto por 10 faixas. Foi mixado por Kevin Shirley, que já trabalhou com Led Zeppelin, Journey, Rush e o próprio Iron Maiden.

Destaque maior para a ótima “US Against the World”. Além do bom título, tem a levada que mais se aproxima do que o fã do Iron Maiden está acostumado. Mas não espere que o álbum traga o som tradicional da banda britânica. Esta nem é a proposta de Harris.

O ponto fraco do disco talvez seja o vocalista Richard Taylor, com um voz um pouco aquém do poder instrumental do disco. Além de Taylor, a banda de apoio de Harris é formada pelos guitarristas Graham Leslie e David Hawkins e o baterista Simon Dawson.

Quanto ao desempenho de Harris, tudo dentro do esperado, já que o mestre do baixo simplesmente mantém a tradicional técnica. Em algumas faixas, por sinal, o instrumento chega a peitar o vocal de Taylor.

Com este trabalho solo, o baixista segue um caminho que o vocalista do Iron, Bruce Dickinson, já havia feito lá no final da década de 80. Outra figura do grupo que já lançou discos em projetos paralelos foi o guitarrista Adrian Smith.

Pelo Iron Maiden, Steve Harris já lançou 15 álbuns de estúdio, vendeu mais de 85 milhões de discos e fez mais de 2 mil shows em 58 países, em 35 anos de carreira da banda.

Lista de faixas de “British Lion”:

1.This Is My God

2.Lost Worlds

3.Karma Killer

4.Us Against The World

5.The Chosen Ones

6.A World Without Heaven

7.Judas

8.Eyes Of The Young

9.These Are The Hands

10.The Lesson