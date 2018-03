Álbum póstumo de Joey Ramone será lançado em 22 de maio

Flávio Leonel – Roque Reverso*

No dia 22 de maio, ”…Ya Know?”, segundo disco solo do saudoso Joey Ramone, será lançado, para a alegria dos fãs do bom e velho rock n’ roll e do punk. O trabalho é composto por faixas inéditas que o lendário vocalista dos Ramones estava trabalhando antes de falecer em 15 de abril de 2001, vítima de um linfoma, aos 49 anos.

Mickey Leigh, irmão de Joey, é a figura mais importante neste grande resgate das faixas e um dos responsáveis pela produção do CD. Ao lado dele está nada menos que Ed Stasium, que já trabalhou em álbuns dos Ramones, como “Rocket to Russia” e “Road to Ruin”.

Antes de “…Ya Know?”, o primeiro trabalho solo de Joey havia sido “Don’t Worry About Me”, lançado em 2002, também depois da morte do eterno vocalista dos Ramones. Naquele disco, a faixa “What a Wonderful World”, que ficou marcada inicialmente na voz de Louis Armstrong, ganhou uma levada rock n’ roll e fez muito sucesso nas paradas musicais roqueiras de todo o mundo.

A primeira faixa do novo trabalho é a música “Rock ‘n’ Roll is the Answer”. Ela será lançada como single em uma edição limitada em vinil de 7 polegadas durante o Record Store Day, que acontecerá em 21 de abril para celebrar o Dia Mundial das Lojas de Discos.

Ouça abaixo a nova música. Rock ‘n’ Roll is the Answer, friends!

*Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.