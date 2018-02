Álbum da nova banda de Mick Jagger será lançado em setembro

Luciano Borborema – Território Eldorado

Sem revelar o nome da banda, Mick Jagger confirma que o trabalho do seu novo grupo (roqueiro não deixou os Rolling Stones) será lançado em 20 de setembro. A revelação do músico foi dada ao site Gigwise.

Além disso, Jagger comentou sobre o processo de gravação das músicas. “Começamos com ideias, uns poucos riffs de guitarra e alguns trechos de letras. Não é minha forma de trabalhar.



Você sempre quer deixar algum espaço para improvisação, mas você precisa ter alguma coisa, algumas músicas, quando você entrar no estúdio. Tudo evoluiu muito rapidamente”, disse Jagger.

O quinteto é formado por Jagger, Damian Marley (filho de Bob), a cantora britânica Joss Stone, Dave Stewart do Eurythmics e pelo compositor e produtor indiano A.R. Rahman. Ele é autor da trilha do longa Quem quer ser um milionário?.

A notícia do novo grupo do Mick Jagger foi revelada pelo agente do roqueiro no fim do mês de maio. “Todos pensaram que seria interessante e divertido entrar no estúdio e tocar algumas músicas. Nenhum vídeo foi filmado e nenhum contrato foi assinado. Tudo ainda é um pouco prematuro”, havia revelado o agente de Jagger em entrevista ao New York Post.

Essa não é primeira vez que Mick Jagger realiza um projeto paralelo aos Stones. O roqueiro soma cinco álbuns solos gravados. São eles: She’s the boss (1985), Primitive cool (1987), Wandering spirit (1993) e Goddess in doorway (2001) e The very best of Mick Jagger foi lançado (2007).