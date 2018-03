Álbum com primeiras gravações dos Beatles será lançado em novembro

do Território Elrodado

Os primeiros registros dos Beatles, que contam com a participação do vocalista britânico Tony Sheridan, serão lançados num álbum duplo no dia 8 de novembro nos Estados Unidos.



Beatles na época de Pete Best, no início dos anos 60 (Foto: Reprodução)

Intitulado The Beatles With Tony Sheridan: First Recordings, o disco traz gravações de show em clube noturno de Hamburgo, na Alemanha, em 1961, quando o baterista da banda ainda era Pete Best.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

– PLAYLIST: Ouça músicas dos Beatles!

Entre as faixas, estão Ain’t She Sweet, com John Lennon nos vocais, e Cry For a Shadow, escrita por George Harisson.

O lançamento do álbum será acompanhado de um livro com fotos raras, de autoria de Astrid Kirchherr, noiva do baixista ocasional dos Beatles, Stuart Sutcliffe. Além dos retratos, a edição virá com pôsteres dos primeiros shows e briografias feitas à mão por da cada um dos integrantes do grupo.