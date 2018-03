Álbum com faixas inéditas de Hendrix será lançado em 2013

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Doze novas músicas de Jimi Hendrix serão lançadas no ano que vem. De acordo com o site oficial do guitarrista norte-americano, o trabalho que vai reunir as canções inéditas deve chegar as lojas em março.

“Em 5 de março, um conjunto de 12 gravações inéditas vai aparecer. ‘People, hell and angels’ segue Hendrix em 1968 e 1969 enquanto ele trabalha em material separado do Jimi Hendrix Experience e sugere direções novas e experimentais… Hendrix brinca com teclados, percussão, tompa e uma segunda guitarra, explorando caminhos diversos de seu lendário trabalho com a guitarra”, diz o texto.

Ainda segundo a edição norte-americana da revista “Rolling Stone”, as músicas são da época que Jimi Hendrix estava testando as gravações para o álbum First rays of the new rising sun. O trabalho é o resultado do que seria o último álbum de Hendrix, gravado nos últimos meses de vida do músico no começo dos anos 70.

Falando em Hendrix

Hendrix foi consagrado como o melhor guitarrista de todos os tempos. O legendário músico, que morreu em 1970, foi o vencedor de uma votação organizada pela revista Rolling Stone entre críticos e músicos.

Além de redatores da publicação, o júri inclui nomes de peso na música como Lenny Kravitz, Brian May (Queen), Dan Auerbach (The Black Keys) e Eddie Van Halen (Van Halen).

“Jimi Hendrix extrapolou a nossa ideia sobre o que poderia ser o rock: ele manipulava a guitarra, a ‘whammy bar’, o estúdio e o palco”, disse o guitarrista Tom Morello, da banda Rage Against the Machine. O músico cita Purple Haze e The Star-Spangled Banner como as principais gravações de Hendrix.

A lista completa dos guitarristas será divulgada em uma edição especial com quatro capas diferentes, com fotos de Van Halen, Eric Clapton, Hendrix e Jimmy Page.

Veja abaixo lista:



1. Jimi Hendrix

2. Eric Clapton

3. Jimmy Page (Led Zeppelin)

4. Keith Richards (Rolling Stone)

5. Jeff Beck

6. B.B. King

7. Chuck Berry

8. Eddie Van Halen (Van Halen)

9. Duane Allman (The Allman Brothers Band_

10. Pete Townshend (The Who)