Álbum clássico de Bob Dylan será levado aos cinemas

Luciano Borborema – Território Eldorado

Blood on the Tracks, lançado por Bob Dylan em 1975, vai ganhar as telonas em breve. O disco que conta com clássicos como Tangled Up in Blue, Simple Twist of Fate e Shelter from the Storm será produzido pela produtora brasileira RT Features.

“Como velhos admiradores de um dos melhores discos da história da música, nos sentimos privilegiados por realizar este filme”, falou Rodrigo Teixeira, presidente da RT Features, à revista Variety.

Ainda de acordo com os produtores, o objetivo é trabalhar com um cineasta que possa criar um drama clássico com peronagens e atmosfera que capturem os sentimentos que o álbum inspira em seus fãs.

Capa de Blood on the Tracks – Divulgação

O Cheiro do Ralo (2006), que participou da seleção oficial do festival de cinema de Sundance e o O Abismo Prateado, vencedor do segundo prêmio Coral do festival de cinema de Havana são alguns dos filmes que a RT Features esteve por trás.

DYLAN NO BRASIL

O ingresso mais caro para a turnê de Bob Dylan no Brasil custa R$ 900, destinado ao camarote do Credicard Hall, em São Paulo. Na mesma casa, é possível adquirir uma entrada por R$ 75, meia-entrada para plateia superior, que não dá visão plena do palco. Além de São Paulo, só o Rio de Janeiro possui diferenças de valores tão grandes entre os diferentes tipos de ingressos. Nos demais lugares, os preços variam entre R$ 70 e R$ 250. Veja serviço completo abaixo.

Bob Dylan cumpre no Brasil uma excursão por cinco capitais: Rio de Janeiro (Citibank Hall, 15 de abril), Brasília (ginásio Nilson Nelson, 17 de abril), Belo Horizonte (Chevrolet Hall, 19 de abril), São Paulo (Credicard Hall, 21 e 22 de abril) e Porto Alegre (Pepsi on Stage, 24 de abril).



Bob Dylan. (Divulgação)



Em São Paulo e no Rio, os clientes dos cartões Credicard, Citibank e Diners terão pré-venda entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março. O público em geral poderá efetuar a compra a partir de 5 de março. Para as demais cidades da turnê não haverá pré-venda, mas o início das vendas está marcado para o dia 27 de fevereiro. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site da Tickets For Fun.

Nos shows, Bob Dylan promete tocar clássicos de toda sua carreira, como Like a Rolling Stone, Knockin’ On Heaven’s Door, Hurricane, Lay, Lady, Lay e Mr. Tambourine Man. A última vez que o músico se apresentou por aqui foi em 2008, com a Never Ending Tour.

Em sua carreira, Bob Dylan acumula inúmeros prêmios, como Grammy, Globo de Ouro e Oscar, além de ter vendido mais de 100 milhões de discos pelo mundo. Sua farta discografia conta com mais de 40 álbuns.

SERVIÇO:

BOB DYLAN NO RIO DE JANEIRO

Local: Citibank Hall (Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque)

Quando: Domingo, 15 de abril, às 20h

Ingressos: Cadeira VIP (R$800, meia R$400), Cadeira Palco (R$700, meia R$350), Cadeira Especial (R$600, meia R$300), Cadeira Central (R$550, meia R$275), Cadeira Lateral (R$500, meia R$250), Camarote (R$800, meia R$400), Poltrona (R$550, meia R$275)

BOB DYLAN EM BRASÍLIA

Local: Ginásio Nilson Nelson (Setor SRPN – Asa Norte)

Quando: Terça-feira, 17 de abril, às 21h30

Preços: Pista Premium (R$250), Pista (R$140) e Arquibancada (R$120)

BOB DYLAN EM BELO HORIZONTE

Local: Chevrolet Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230)

Quando: Quinta-feira, 19 de abril, às 21h

Ingressos: Pista primeiro lote (R$180, meia R$90), Pista segundo lote (R$200, meia R$100), Pista terceiro lote (R$220, meia R$110), Pista quarto lote (R$240, meia R$120)

BOB DYLAN EM SÃO PAULO

Local: Credicard Hall (Av. das Nações Unidas, 17.981)

Quando: Sábado e Domingo, 21 e 22 de abril. Sábado, às 22h e no domingo, às 20h

Ingressos: Camarote 1 (R$900, meia R$450), Camarote 2 (R$800, meia R$400), Cadeira VIP (R$900, meia R$450), Cadeira 1 (R$750, meia R$375), Cadeira 2 (R$650, meia R$325), Poltrona 1 (R$550, meia R$275), Poltrona 2 (R$450, meia R$225), Plateia superior 1 (R$250, meia R$125), Plateia superior 2 (R$200, meia R$100), Plateia superior 3 (R$180, meia R$90), Visão parcial – plateia superior (R$150, meia R$75)

BOB DYLAN EM PORTO ALEGRE

Local: Pepsi on Stage (Av. Severo Dulius, 1995)

Quando: Terça-feira, 24 de abril, às 21h

Ingressos: Pista primeiro lote (R$140, meia R$70), Pista segundo lote (R$160, meia R$80), Mezanino (R$180, meia R$90).