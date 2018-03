Ainda dá para ver Paul McCartney em Recife

Julio Maria

Ainda há ingressos para ver Paul McCartney no show extra de amanhã, no Estádio do Arruda, no Recife. Para hoje, as entradas estão esgotadas. A notícia pode parecer provocação, mas não a um beatlemaníaco. Uma correria de última hora pode render ao aventureiro que seguir ao Arrudão um show com potencial de grudar na memória.

Depois de fazer sua primeira passagem pelo Nordeste, onde será visto por 120 mil pessoas, Paul segue para um único show em Florianópolis, na quarta. A turnê que traz agora se chama On the Run, diferente da Up and Coming Tour que trouxe nos dois últimos anos a São Paulo e Rio de Janeiro.

Os números da caravana beatle pelo Brasil impressionam. São ao todo mais de 300 profissionais envolvidos na produção, 31 caminhões para carregar o equipamento, seis camarins no backstage, um palco com 25 metros de altura (algo como um prédio de oito andares) e 130 caixas de som. As refeições são de proporções militares.

Paul terá ao dispor de sua tropa 480 refeições vegetarianas por dia, ou seja, duas mil durante a temporada só no Recife. O set list dos shows não tem segredos: 70% de Beatles, 20% de Wings e 10% de Paul McCartney.