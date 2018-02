Agregador, Frejat faz baile catártico com hits e baladas

Emanuel Bomfim

Chega a ser exemplar: a única imagem de bastidor que temos de Frejat em seu novo DVD é o instante que antecede a entrada no palco. Nada é posto para desviar o olhar do espectador. É o registro puro de um show breve (50 minutos!), mas de extrema competência.

Calejado, o músico não se arrisca diante de uma plateia tão heterodoxa como a do último Rock in Rio – quando abriu o palco principal do festival no dia 1º de outubro. Sem enrolações, desfila um mix de canções para não deixar ninguém se sentindo fora da festa. Cumpre à risca o conceito que abarca sua recente turnê, A Tal da Felicidade, e que desembarca em SP na próxima quinta-feira, dia 6, no Credicard Hall.

Apresentação reúne sucessos próprios e clássicos da MPB – Divulgação

É levar ao público ao êxtase com hits suingados e de pegada roqueira. Apesar de contar com clássicos rodados no repertório, como Exagerado (Cazuza) e Você Não Entende Nada (Caetano Veloso), são as músicas de sua carreira solo que mais comovem a multidão, em especial a balada romântica Segredos.

O clima “família” ganha ainda mais corpo quando o filho Rafael mostra suas habilidades na guitarra em Malandragem, imortalizada por Cássia Eller. Não há sobras, nem deslumbre: Frejat sabe que sem catarse, não há show.

Artista: Frejat

Álbum: Ao vivo no Rock in Rio

Gravadora: MZA

Preço médio: 26,90

Cotação: Bom