Agora o rock é acusado ter iniciado jovem delinquente no neonazismo

Marcelo Moreira

“Ele é alagoano e filho de nordestinos. Meu bisavô era neto de escravos. É um menino calmo. Quer fazer faculdade de administração. Só pode ter sido o rock. Eu preferiria que ele tivesse morrido num acidente a passar por tudo isso. Estou vendendo até o carro para pagar o advogado.”

Essa pérola de imbecilidade foi vomitada pelo pai de um garoto carioca integrante de uma gangue neonazista do rio de Janeiro. Foi publicada no dia 28 de maio pelo jornal O Globo. Philipe Ferreira Ferros de Lima e mais quatro jovens foram presos em Niterói acusados de várias agressões a homossexuais, nordestinos e negros. Nas casas dos acusados foram encontrados farto material de alusão ao nazismo e publicações de teor racista.

Não bastasse a quantidade de idiotas e descerebrados – geralmente religiosos – que ainda consideram o rock como coisa do diabo e responsável pelo desvio de comportamento, agora querem culpar o gênero musical por ter “iniciado” jovens delinquentes e criminosos no neonazismo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não são raros os ataques ao rock ainda em pleno século XXI. No ano passado houve uma mobilização em uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul para proibir o gênero musical na cidade, de autoria de grupos religiosos evangélicos, “assustadíssimos” o como o perigoso ritmo.

O que eu lamento é que a reportagem do jornal O Globo, correta, deixou escapar a oportunidade de perguntar ao alucinado pai do neonazista como é que o rock foi capaz de influenciar seu filhinho tão querido a ponto de ele resolver sair batendo nas pessoas em nome de uma ideologia criminosa.

Nos anos 80 houve segmentos do movimento punk na Europa e até mesmo no Brasil que enveredaram pelo neonazismo, especialmente as gangues dos chamados skinheads, que adotavam lemas contra estrangeiros e judeus, no caso europeu. E estes segmentos tinham suas bandas preferidas que reverberavam essas bobagens.

Com o tempo o movimento punk arrefeceu, e submergiram os subgrupos criminosos, seguidos pelo completo desaparecimento das bandas com a ideologia dita nazista. Entretanto, o extremismo direita ainda assombra a Europa desde os anos 90, com ressurgimento de grupos neonazistas na França, na Alemanha, na Polônia e na Grécia. Ainda são pouco expressivos, mas estão crescendo, ainda que devagar.

Querer relacionar as práticas criminosas do filho nazista ao fato de ouvir rock é o mesmo que tentar culpar o mau desempenho de um aluno na escola por tomar suco de laranja. Infelizmente, esse tipo de pensamento perigoso ainda domina certa parcela da população brasileira que não valoriza a educação e a cultura – muito pelo contrário, fazem questão de ignorá-las.

Enquanto isso, barulhos perniciosos e de conteúdo desprezível, como pagode, axé, funk carioca e sertanejo, continuam tendo as bênçãos dessa mesma parcela iletrada da população, que se recusa a pensar e a raciocinar. Lamentavelmente,. tem sempre alguém para nos lembrar que as trevas estão bem mais perto dos que imaginamos…