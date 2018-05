Afinal, o iCloud é tudo isso mesmo?

Maurício Gaia

Para muita gente, tão esperado quanto o show de seus artistas favoritos, são os eventos em que a Apple anuncia seus novos lançamentos. Paixão cega e desvairada por Steve Jobs, seus novos gadgets e serviços oferecidos.

E o que isto tem a ver com música? Quase tudo, desde quando o iPod desbancou de vez o modelo Sony de consumo de música portátil (o walkman, para quem viveu os anos 80 e seu sucessor o CD Walkman).

Ok, existem milhares de players de MP3 por aí, mas o que estabeleceu um novo padrão para curtir sua música favorita é o aparelho da Apple. Junto com o iTunes, a empresa de Steve Jobs acabou se tornando um grande player na indústria musical.

Nos últimos dias, existiu uma grande expectativa sobre o que seria o iCloud e teve muita gente imaginando que este seria o GRANDE serviço para consumo de música pela internet. E não é. È muito menos do que isto.

Primeiro, o foco do iCloud, como o nome já diz, é “a nuvem”, aquele lugar imaginário onde todos os seus emails do gmail estão armazenados, por exemplo. Ou seus arquivos do Dropbox.

Com o iCloud, seus usuários poderão armazenar todos os programas e documentos (incluindo músicas) na “nuvem”, podendo acessá-los a qualquer momento, de seu mac (parece que modelos de PCs também vão conseguir fazer isto), iPhone, iPad ou qualquer outro iTreco que a Apple venha a lançar. A versão grátis do negócio permitirá que se armazene até 5 Gb de conteúdo – o que é um número, hum, bem modesto, quando falamos em música.

Bom, e aí? E qual que é o lance com as músicas, então? Junto com o iCloud foi apresentado o iTunes Match, que vai permitir que: a) qualquer música que você comprar pelo iTunes estará disponível em qualquer dispositivo que você possuir , b) vai permitir que você sincronize seus arquivos via wifi, sem precisar plugar seu iPod ao computador, por exemplo. c) por módicos U$ 25,00/ano, você vai poder colocar TODOS seus arquivos de música na “nuvem” e acessá-los de qualquer lugar (sim, você vai, hum “legalizar” todo seu download pirata que fez ao longo dos anos).

Tudo isto é bacana? Até certo ponto é. Mas aí começam os pontos que eu ainda não consegui ver com clareza: como isto funcionaria, se é que vai funcionar e eu tenho quase certeza que não vai funcionar se o usuário tiver um telefone, tocador de mp3 ou tablet com outro sistema operacional que não seja o iOS (ou melhor: se não for da Apple?).

Outro ponto que não entendi bem diz respeito às músicas que eventualmente eu tenha e não estão disponíveis no iTunes hoje (apesar de seu acervo ser monstruoso) – elas serão integradas ao banco de dados da Apple para revender a terceiros?

O último ponto não é uma dúvida, mas uma certeza: pode ser um bom serviço para usuários que queiram carregar suas músicas favoritas para qualquer lugar, mas não é um bom serviço para descobrir novos artistas e músicas. Para isto, acredito que serviços como Spotify, Last.FM ou Rdio sejam mais interessantes.

Além disto tudo, o último e crucial ponto: quando é que este serviço poderá estar disponível no Brasil? Há rumores de que finalmente a Apple estaria entrando em acordo com gravadoras para iniciar suas atividades no país. Mas até isto realmente acontecer, ficaremos fora do jardim murado (e musical) do tio Steve Jobs.