Aerosmith volta ao estúdio para gravar novo álbum, diz Joe Perry

Luciano Borborema – Território Eldorado

O sucessor de Just Push Play (2001), mais recente trabalho de inéditas do Aerosmith (banda lançou Honkin’ on Bobo, em 2004; só com regravações de blues e Rockin’ the Joint; álbum ao vivo gravado em Las Vegas) deve começar a ser finalizado no mês que vem. A afirmação é do guitarrista do grupo norte-americano, Joe Perry.

“A banda tem planos para entrar no estúdio com Jack Douglas na segunda semana de julho para trabalhar no novo CD do Aero”, escreveu Perry, na última terça-feira (7), no seu Twitter. A notícia vem a calhar com a sobra de tempo de Steven Tyler que terminou a primeira fase da bem-sucedida primeira temporada como jurado do American idol.

O trabalho ainda sem nome e data para ser lançado, será gravado no estúdio Massachusetts, construído pela banda há seis anos especificamente para trabalhar com Douglas. Com os shows da banda confirmados no Brasil, isso não significa que o grupo mostre o álbum no País.

O guitarrista Joe Perry.Divulgação

O Aerosmith fará um intervalo das gravações para começar uma turnê na América do Sul, com início no Peru em 22 de outubro. Mas isso não significa que a banda mostre uma faixa ou outra inédita. Vamos aguardar.

AEROSMITH NO BRASIL



Após diretor da produtora de shows Time For Fun (T4F) na Argentina, Fernando Moya, dizer ao jornal argentino El Cronista que a banda de Steven Tyler e Joe Perry tocaria no Brasil neste ano, o grupo anuncia show em São Paulo no seu site oficial. Por meio de nota, a Time For Fun confirma a vinda do grupo ao País.



Os integrantes do Aerosmith. (Divulgação)



A apresentação da banda norte-americana será no dia 30 de outubro, na Arena Anhembi. Membros do fã clube oficial podem adquirir ingressos entre os dias 06 e 07 de junho, pelo site da banda.

Já os clientes Credicard, Citibank e Diners contam com pré-venda exclusiva entre os dias 08 e 14 de junho. A venda para o público em geral terá início a partir do dia 15 de junho. Os ingressos vão custar Pista R$ 220 e Pista Premium R$ 500. Estudantes pagam meia-entrada.

Além da apresentação no País, a banda fará outros shows pela América do Sul. Estão confirmadas apresentações na Argentina, Peru, Chile, Colombia e México.

O agente do grupo, Dan Weiner em entrevista ao site da Billboard, já havia mostrado interresse da banda retornar ao Brasil. “Estamos felizes em anunciar que o Aerosmith confirmou uma turnê na América do Sul e Japão em 2011”, disse.

“Em um futuro próximo, vamos divulgar as datas e cidades em cada País, assim como quando os ingressos estarão à venda”. A notícia veio a calhar com a gravação do mais novo álbum da banda e sucessor de ‘Honkin’ in Bobo’, de 2004.

A banda tocou pela primeira vez na América Latina em 1977. A última passagem do Aerosmith pelo Brasil foi em 2010. O grupo se apresentou em São Paulo no dia 29 de maio, no estádio Parque Antártica. O show fez parte da seção latino-americana da turnê Cocked, locked, ready to rock!, que também passou pela Europa e EUA.

SERVIÇO:

AEROSMITH EM SP

Local: Arena Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1.209, Anhembi Parque – Santana

Central de Vendas Tickets For Fun: 4003-5588

Única apresentação: Domingo, 30 de outubro de 2011

Duração do show: aproximadamente 2h

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos; 12 anos a 14 anos: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais); a partir de 15 anos: permitida a entrada (desacompanhados).

Capacidade: 35.000 pessoas