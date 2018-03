Aerosmith voa alto no arroz com feijão

Pedro Antunes

Ora eles são os parceiros perfeitos, como feijão com arroz, ora não se misturam, como água e óleo. Steven Tyler e Joe Perry, voz e guitarra do Aerosmith, são Mick Jagger e o Keith Richards do glam rock. Depois dos últimos anos turbulentos, eles estão (de novo) de bem.

E pretendem ressuscitar a banda cujo fim parecia iminente quando a trupe passou por aqui, em maio do ano passado, no Palestra Itália. Há até planos para um novo disco de inéditas para o ano que vem. Revigorado, o Aerosmith retorna em nova apresentação, com show único neste domingo, na Arena Anhembi, às 20h.

Na apresentação do ano passado, para cerca de 35 mil pessoas, o grupo foi impecável. São dinossauros do rock, sabem manter o nível no palco. A voz rouca e aguda de Steven Tyler, obviamente, não é mais a mesma. Mas ele segura as pontas com uma performance sempre histórica: suas roupas são espalhafatosas, com chapéus e penas, brincos gigantes, toda a indumentária num corpo magrelo e sacolejante.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Joe Perry alia a técnica ao estilo. Um guitar hero clássico, com solos precisos, muito influenciado por craques do blues, como Muddy Waters e B.B. King. E mantém uma estilosa mecha de fios brancos na franja, em meio a toda cabeleira preta.

Há dois anos, tudo parecia prestes a ruir.

A dependência química de Steven Tyler o levou a cair do palco em Dakota do Sul, nos EUA, fraturar o ombro e levar 20 pontos na cabeça. O resto da turnê foi cancelada e Tyler anunciou que se internaria numa clínica de reabilitação. Em uma biografia recém-lançada, O Barulho Na Minha Cabeça Te Incomoda? – Uma Memória Feita De Rock ‘n’ Roll (Benvirá, R$ 35,90), o músico revelou que chegou a gastar US$ 30 milhões (R$ 51 mi) em drogas durante toda a sua vida.

Joe Perry, sem sua outra metade na banda, anunciou que o Aerosmith estava procurando um novo vocalista. Tyler voltou da clínica, ele e o guitarrista tiveram uma longa conversa e ficou decidido: o Aerosmith iria continuar.

O próximo disco, o 15º de uma banda de 41 anos, já está pronto e previsto para ser lançado em março – o nome ainda não foi divulgado, mas será uma espécie de volta às origens. O último CD de estúdio foi Honkin’ on Bobo, de 2004.

A volta ao Brasil, em tão pouco tempo, é uma forma de celebração. Além da boa fase da relação entre Tyler e Perry, e do retorno da banda aos estúdios, é preciso comemorar a melhora do baixista Tom Hamilton, cuja operação para retirar um câncer na garganta, em agosto, foi bem-sucedida. Hamilton, aliás, é um apaziguador quando as faíscas entre a dupla fogem um pouco do controle.

Nesta semana, porém, um novo susto: Tyler caiu no seu quarto de hotel, no Paraguai, e precisou ir para o hospital. Seu empresário alegou uma infecção intestinal. Ficou lá por três horas e voltou com um olho roxo e com alguns dentes a menos. Ainda assim, fez o show – um dia depois do previsto, é verdade. O jeito é aproveitar a fase de arroz com feijão, antes que tudo se torne água e óleo de novo.