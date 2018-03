Aerosmith renasce e promete disco novo

Jotabê Medeiros – O Estado de S. Paulo

Guitar hero reconhecido por todo o mundo da música, Joe Perry está para Steven Tyler, no Aerosmith, como Keith Richards para Mick Jagger, nos Stones. Amigos desde a adolescência, gato e cachorro do rock’n’roll – vivem se bicando, mas não sabem viver separados. “Nas turnês, somos como irmãos, mas sempre há uma tensão no ar, rompida por momentos de êxtase e períodos de puro ódio”, diz Tyler.

Werther Santana/AE Joe Perry, guitarrista do Aerosmith, em show no Palestra Itália no ano passado

O Aerosmith volta ao Brasil para um único show no País, em São Paulo, na Arena Anhembi, no próximo dia 30. É a quarta passagem da banda pelo País. Além de Perry (61 anos) e Tyler (62 anos), o quinteto tem Brad Whitford na guitarra base, Tom Hamilton no baixo e Joey Kramer na bateria.

A banda vive uma espécie de renascimento. Depois de quase ter acabado, há dois anos, reorganizou-se e está a mil. Há duas semanas, Steven Tyler lançou no Brasil sua autobiografia, O Barulho na Minha Cabeça te Incomoda? (Benvirá). E o grupo já tem pronto um álbum inédito, a ser lançado em março. Joe Perry falou ao Estado por telefone, na semana passada.

Primeiro, todos gostaríamos de saber do seu novo disco. Joey Kramer disse que é um retorno à “old school” do Aerosmith.

Bom, depois de dois discos solo, a gente estava com fome de fazer um disco como esse. A repercussão de algumas pessoas que já ouviram o disco tem sido essa: todos dizem que é um disco cru, com certo grau de safadeza. Acho que têm razão, é um disco com uma vibração muito parecida àquela que nossos discos dos anos 1970 tinham. Nós fizemos tudo que normalmente fazemos. Mas é duro para mim dizer com o que se parece. Sairá em março, aí as pessoas dirão o que pensam dele.

Seu último disco, Honkin’ on Bobo, já foi lançado há 6 anos. Como você vê as novas tecnologias de estúdio que surgiram?

Sem dúvida, tornam as coisas mais fáceis para os músicos. A tecnologia inventou um monte de atalhos. Por outro lado, sempre depende de como você a usa. Se ela consegue capturar a sua energia, muito bem. Mas a vibração de uma banda no estúdio, tocando como se fosse ao vivo, sempre é muito difícil de captar. A tecnologia dá opções, mas é o nosso espírito que tem de estar afinado. Não gosto de certa tecnologia que te obriga a gravar de um certo jeito. Prefiro sempre aquela que você pode usar ou não, não é obrigado. Não acho que Steve Jobs tenha deixado um manifesto social, não o vejo como tão importante.

Em 2008, o Aerosmith quase acabou, vocês chegaram a pensar em fazer uma audição para um novo cantor. Como está hoje a relação com o Steven Tyler?