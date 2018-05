Aerosmith confirma show no Brasil em outubro

Luciano Borborema – Território Eldorado

Agora é oficial. Após diretor da produtora de shows Time For Fun (T4F) na Argentina, Fernando Moya, dizer ao jornal argentino El Cronista que a banda de Steven Tyler e Joe Perry tocaria no Brasil neste ano, o grupo anuncia show em São Paulo no seu site oficial. Por meio de nota, a Time For Fun confirma a vinda do grupo ao País.



Os integrantes do Aerosmith. (Divulgação)



A apresentação da banda norte-americana será no dia 30 de outubro, na Arena Anhembi. Membros do fã clube oficial podem adquirir ingressos entre os dias 06 e 07 de junho, pelo site da banda. Já os clientes Credicard, Citibank e Diners contam com pré-venda exclusiva entre os dias 08 e 14 de junho. A venda para o público em geral terá início a partir do dia 15 de junho. Os ingressos vão custar Pista R$ 220 e Pista Premium R$ 500. Estudantes pagam meia-entrada.

Além da apresentação no País, a banda fará outros shows pela América do Sul. Estão confirmadas apresentações na Argentina, Peru, Chile, Colombia e México.

O agente do grupo, Dan Weiner em entrevista ao site da Billboard, já havia mostrado interresse da banda retornar ao Brasil. “Estamos felizes em anunciar que o Aerosmith confirmou uma turnê na América do Sul e Japão em 2011”, disse. “Em um futuro próximo, vamos divulgar as datas e cidades em cada País, assim como quando os ingressos estarão à venda”. A notícia veio a calhar com a gravação do mais novo álbum da banda e sucessor de ‘Honkin’ in Bobo’, de 2004.

A banda tocou pela primeira vez na América Latina em 1977. A última passagem do Aerosmith pelo Brasil foi em 2010. O grupo se apresentou em São Paulo no dia 29 de maio, no estádio Parque Antártica. O show fez parte da seção latino-americana da turnê Cocked, locked, ready to rock!, que também passou pela Europa e EUA.

SERVIÇO:

AEROSMITH EM SP

Local: Arena Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1.209, Anhembi Parque – Santana

Central de Vendas Tickets For Fun: 4003 0848

Única apresentação: Domingo, 30 de outubro de 2011

Duração do show: aproximadamente 2h

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos; 12 anos a 14 anos: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais); a partir de 15 anos: permitida a entrada (desacompanhados).

Capacidade: 35.000 pessoas