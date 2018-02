Aerosmith confirma lançamento do novo álbum para agosto

Luciano Borborema – erritório Eldorado

Music From Another Dimension, o primeiro álbum de inéditas do Aerosmith desde Just Push Play, lançado pelo grupo em 2001, já tem data para ser lançado. A banda confirmou para 28 de agosto o lançamento do trabalho.

O disco com 14 faixas inéditas foi produzido por Jack Douglas. O produtor já trabalhou com o grupo nos álbuns Toys In The Attic, de 1975 e Rocks, lançado pelo Aerosmith em 1976.

Assim que comunicou a data de lançamento do álbum, a banda disponibilizou o disco em pré-venda na iTunes Store norte-americana. O fã que comprar o disco recebe na faixa uma cópia digital do single Legendary Child.

Lista de músicas do CD:

1. What Could Have Been Love

2. Beautiful

3. Street Jesus

4. Legendary Child

5. Oh Yeah

6. We All Fall Down

7. Another Last Goodbye

8. Out Go the Lights

9. Love Three Times a Day (Hello Goodbye)

10. Closer

11. Shakey Ground

12. Lover a Lot

13. Freedom Fighter

14. Up on the Mountain