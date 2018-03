Aerosmith: 40 anos de rock e transgressão

Osmar Santor Jr. – Eldorado Brasil 3000

A história do Aerosmith não é diferente das tantas outras histórias que já foram contadas sobre as grandes estrelas do Rock. A banda foi formada em Boston, no começo dos anos 70, assinaram seu primeiro contrato com a “Columbia Records” em 1972 e caíram na estrada arrebatando uma multidão de fãs pelo mundo todo.

Discos premiados e vários hits nas paradas de sucesso não impediram os desgastes, envolvimento com drogas e as idas e vindas de alguns integrantes. Problemas a parte, hoje, o Aerosmith é uma das bandas mais influentes e bem sucedidas de todos os tempos.

Em 2001 entraram para o Rock And Roll Hall Of Fame e, com seus 41 anos de estrada, Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer e Brad Whitford continuam na ativa e preparam um novo álbum para 2012.

Clique aqui para ouvir um programa de rádio especial da Eldorado Brasil 3000 sobre a carreira do Aerosmith.

“Rocks”, “Toys And The Attics” e “Get Your Wings” são álbuns clássicos que definiram a sonoridade do Aerosmith nos anos 70. Mas a banda começaria a próxima década perdendo um dos grandes responsáveis por essa sonoridade.

Em 1979 o guitarrista Joe Perry parte para a carreira solo com a excelente Joe Perry Project e, em 81, é a vez do guitarrista Brad Whitford deixar a banda. Novos integrantes e bons discos, mas pouco sucesso comercial. Três anos depois, retomam a formação original e correm atrás do prejuízo, voltando ao topo das paradas com a versão the “Walk This Way”, ao lado do Run D.M.C., em 1986.

A volta definitiva do Aerosmith as paradas de sucesso e aos grandes shows vem com o lançamento do álbum “Pump”, de 1989. O disco rendeu o primeiro Grammy da banda e milhares de cópias vendidas ao redor do mundo. Mantendo a boa fase e definitivamente se restabelecendo como um dos maiores nomes do rock, lançam “Get A Grip” e marcam a década de 90 com hits e clipes como o da música “Crazy”, que traz Liv Tyler, filha de Steven, em sua estréia como atriz.



Os integrantes do Aerosmith. (Divulgação)

Em 1997 o Aerosmith assina um contrato milionário com a Columbia Records e lança “Nine Lives”, um disco que teve as gravações conturbadas devido a troca de produtores. Em 1998 “A Little South Of Sanity” traz um registro ao vivo com grandes clássicos da banda. Em uma década marcada por baladas de sucesso, mais uma vez chegam aos primeiros lugares das paradas com a faixa “I Don’t Want To Miss A Thing”, que foi incluída na trilha sonora do filme “Armageddon”, dirigido por Michael Bay e com a atriz Liv Tayler mais uma vez no elenco.

O último trabalho do Aerosmith com músicas inéditas foi o álbum “Just Push Play”, de 2001. Em 2004 voltaram às raízes com “Honkin’ On Bobo”, um cd que traz releituras e reverências ao blues. Depois de vários rumores sobre a saída de Steven Tyler e a sua participação no juri do American Idol, a banda promete um novo trabalho para 2012, só com músicas inéditas.

A turnê pela América do Sul começou semana passada no Peru, seguindo para o Chile, e Argentina. Neste domingo, é dia de São Paulo, em show realizado na Arena Anhembi. Depois, a banda segue para a Colômbia, passando ainda pelo Equador e México.

SERVIÇO:

Local: Arena Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1.209, Anhembi Parque – Santana

Central de Vendas: 4003-5588

Apresentação: Domingo, 30 de outubro de 2011

Duração do show: aproximadamente 2h

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos; 12 anos a 14 anos: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais); a partir de 15 anos: permitida a entrada (desacompanhados).

Capacidade: 35.000 pessoas

Ingressos: R$ 220 a R$ 500