Adrenaline Mob e Halestorm tocam em São Paulo no domingo

da equipe Combate Rock

Adrenaline Mob traz time de peso ao Brasil

– As bandas Halestorm e Adrenaline Mob, duas revelações do Hard/Metal dos EUA e que estão em turnê pela América do Sul, finalizam a excursão pelo Continente, com um super show, neste domingo, no Carioca Club, em São Paulo. Esta será a única apresentação no Brasil.

O Halestorm ficou mundialmente famoso por ganhar o Grammy de “Melhor Performance Hard/Heavy ao vivo”. Neste momento, o grupo comandado pela vocalista Lzzy Hale divulga o álbum “Strange Case Of…” (2012).

Já o Adrenaline Mob é formado por “pesos pesados” como Russel Alen (vocalista do Symphony X), Mike Portnoy (baterista, ex-Dream Theater, ex-Avenged Sevenfold), John Moyer (baixo, Disturbed) e Mike Orlando (guitarra). Seu mais recente trabalho é o EP de covers “Covertá”, lançado este ano, e que traz versões bombásticas de clássicos do Black Sabbath, Led Zepellin, Van Halen, Rainbow, entre outros. Esta exibição será histórica, já que Mike Portnoy deixará a banda após esse show.

Os ingressos continuam à venda na Galeria do Rock até às 18h, desta sexta-feira. Haverá ingressos à venda na bilheteria do Carioca Club. Mais informações no serviço abaixo:

Sites relacionados:

www.halestormrocks.com

www.adrenalinemob.com

www.liberationmc.com

Serviço São Paulo

Liberation Tour Booking apresenta Halestorm e Adrenaline Mob

Data: 16/06 (domingo)

Local: Carioca Club

End: Av. Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros

Abertura da casa:18h

Ingressos: R$80 (pista – estudante) | R$100 (pista – promocional – primeiro lote) | R$120 (pista – promocional – segundo lote) | R$160 (pista – inteira)

Camarote: entradas limitadas à venda apenas na loja 255 ou pela internet.

Locais da venda antecipada: Animal Records e loja 255 (Galeria do Rock) e Carioca Club

Venda online: www.liberationstore.net

