Acústico MTV de Eric Clapton ganhará versão expandida

Jean Tonsig – Rádio Eldorado

Eric Clapton vai relançar o álbum acústico gravado na MTV norte-americana em 1992. O novo Unplugged será expandido e terá edição remasterizada incluindo dois CDs e um DVD do show, com imagens inéditas dos ensaios.

O álbum é o maior sucesso comercial do músico. Já vendeu mais de 19 milhões de cópias e ganhou seis prêmios Grammy. É neste trabalho que Clapton lançou a faixa Tears in Heaven, feita em homenagem ao filho dele de quatro anos, que morreu após cair do quinquagésimo terceiro andar de um apartamento em 1991.

A versão expandida irá incluir várias canções ausentes do lançamento original, como a cover de Worried Life Blues, de Big Maceo Merriweather, uma versão alternativa de Walkin Blues, além de Circus e My Father’s Eyes, que apareceram no álbum Pilgrim, de 1998. Unplugged: Expanded and Remastered será lançado em 15 de outubro, pela Rhino.

Mais Eric Clapton

No começo do ano, o guitarrista disse em entrevista à edição americana da revista Rolling Stone, que aos 70 anos vai se aposentar dos palcos. “Quando eu tiver 70 anos, eu vou parar. Eu não vou parar de tocar, mas eu vou parar de fazer turnês, eu acho’, contou.

“Se eu pudesse fazer isso (shows) em torno do meu bairro, seria ótimo. Você tem caras no Texas que tocam no circuito deles, e isso os mantém vivos. Mas, para mim, a luta é a viagem”, desabafou.