AC/DC lançará CD e DVD ao vivo de shows na Argentina

Em dezembro de 2009, dias depois de tocar em São Paulo, no Estádio do Morumbi, a banda australiana esteve na Argentina para fazer três shows que foram filmados e agora serão lançados em CD e DVD ao vivo, de acordo matéria do site NME.



O vocalista Brian Johnson.



A data do lançamento e outros detalhes do projeto serão divulgados em breve. Em cada dia de apresentação a banda conseguiu reunir cerca de 60 mil pessoas para ouvir seus grandes clássicos e também as música inéditas do álbum ‘Black Ice’, de 2008.

O vocalista do AC/DC, Brian Johnson disse que após o lançamento dos trabalhos a banda não tem planos futuros e deve tirar férias. “Nós só queremos descansar, pois fizemos uma turnê de dois anos de duração. Tocamos para cinco milhões de pessoas. Merecemos um descanso”, brincou Johnson.