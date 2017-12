Acabam os ingressos para o show do Black Sabbath

Todos os 70 mil ingressos para o show do Black Sabbath em São Paulo, dia 11 de outubro, no Campo de Marte, estão esgotados. Agora, só há ingressos disponíveis em Porto Alegre (Pista – Lote 3 e Pista Premium), para o show do dia 9 de outubro, e no Rio de Janeiro (Pista), no dia 13.

A venda dos ingressos restantes acontece nas bilheterias oficiais (Citibank Hall, no Rio de Janeiro, e Multisom, em Porto Alegre), pela internet (www.ticketsforfun.com.br), e pelo telefone 4003-5588. O grupo vem ao Brasil pela turnê Reunion, de seu mais recente álbum, 13.