A vida de Elvis Presley em quadrinhos

Marcelo Moreira

Essa é uma colaboração do jornalista, professor e proprietário de loja de CDs Márcio Paula Moraes, titular dos blogs Art Rock Magazine e Laboratório de Temas. Para quem ainda não viu, já está no mercado “Elvis”, a biografia em quadrinhos do “Rei do Rock” organizada por Reinhard Kleist – autor de “Johnny Cash – uma biografia”, sucesso de vendas da 8inverso em 2009 – e por Titus Ackermann. A obra reúne alguns dos melhores quadrinhistas da atualidade na Alemanha.

“Elvis” foi organizada como uma coleção de dez histórias curtas sobre a vida de Elvis Presley. Cada uma dessas histórias é assinada por grandes quadrinhistas alemães como Nic Klein, Uli Oesterle, Isabel Kreitz e Thomas von Kummant. Reinhard Kleist assina dois dos “episódios”.

O livro funciona, assim, como uma vitrine do que há de melhor e mais atual na produção de quadrinhos de não-ficção na Alemanha – além de ser um livro obrigatório para os fãs e para os que desejam conhecer um pouco mais desse que é até hoje um dos mais emblemáticos artistas do século XX.

Publicado na Alemanha em 2007, “Elvis” foi lançado naquele mesmo ano na França; na Holanda, foi publicado em abril de 2010. O livro chegará às livrarias brasileiras antes mesmo de receber uma versão em inglês na terra natal do cantor, os Estados Unidos da América.

Preço: R$ 63,00

Tradutor: Margit Neumann & Michael Korfmann

Nº Páginas: 128