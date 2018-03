A viabilidade de produzir arte de 'graça', na visão de um músico

Marcelo Moreira

Foi uma grata surpresa ler a revista Bass Player Brasil de novembro e descobrir a existência do baixista brasileiro Jorge Pescara, um mago do stick (Chapman Stick) e de um instrumento maluco chamado Megatar, um espécie de stick com 12 cordas.

Culto e dedicado ao extremo, já tocou de MPB a rock progressivo e passou anos na Europa estudando e tocando com alguns dos principais artistas do mundo, além de ter acomanhado nomes estrelados da MPB.

Não bastasse sua técnica apurada e extremo bom gosto musical, Pescara demonstrou uma lucidez impressionante na entrevista dada à jornalista Camila Dourado sobre o papel do artista no mundo atual e o valor de seu trabalho autoral e intelectual.

Reproduzo aqui uma das respostas sobre o assunto, que não se esgota aqui, evidentemente, mas que merece uma reflexão profunda sobre o trabalho intelectual do músico e dos artistas em geral:

Muitas vezes aceitei autografar meus livros didáticos em cópias xerox porque entendia a situação financeira de alguns estudantes. Porém, com a internet, qualquer pessoa tem um mundo à disposição. Isso, somado aos MP# e pdfs da vida, será a falência da arte. Não vou pregar contra o download, mas se houver apenas o download sem contrapartida, será a morte dos artistas, em termosd artísticos.

Na Europa ocidental, quando se baixa uma música e se gosta do que ouviu, as pessoas compram o disco físico. Porém, nos países considerados em desenvolvimento, quase não há editoras que queiram, publicar livors, enquanto os selos musicais estão desaparecendo.

Isso é perigosíssimo, porque logo chegaremos a um ponto em que não haverá mais alunos. Todos vão achar que a internet é o melhor professor. Não haverá mais shows para músicos independentes para que músicos vendam seu trabalho.

Há quem coloque na internet seu conhecimento em forma de apostilas, livros gratuitos e MP3 para baixar de graça. E aí pergunto: como se pagam as contas do estúdio usado para gravações? E o serviço do produtor? Passaremos a fazer tudo em casa, amadoramente, com som de radinho de pilha, autoprodução com ego enorme?

Temmos de discutir isso. Não considero coerente pesquisar e suar para escrever outro livro, por exemplo, que todos vão baixar da internet, de graça, em pdf.