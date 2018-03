A noite perfeita de Leoni – nem tão perfeita assim

Felipe Branco Cruz

Leoni é o tipo de artista cuja obra é mais conhecida do que ele próprio. No caso, algumas músicas que ele compôs. Quando anda na rua, poucos o reconhecem. De chapéu e óculos escuros, então, é praticamente impossível dizer que ali está o compositor de sucessos que embalaram corações apaixonados como “Garotos II”, “Por que Não Eu?”, “Fórmula do Amor”, “Educação Sentimental” e “Exagerado” (em parceria com Cazuza).

Pois foi essa indumentária, chapéu e óculos escuros, que Leoni escolheu para usar durante “A Noite Perfeita”, show feito em junho deste ano, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, que agora é lançado em CD e DVD pelo Canal Brasil. E para essa noite ser realmente perfeita, Leoni escolheu tocar seus principais sucessos, além de 14 composições inéditas, escolhidas em parceria com os fãs por meio de votação em seu site.

Estão no set desde aqueles sucessos do início da década de 80, quando ainda fazia parte do Kid Abelha, passando pelo período em que formou a banda Heróis da Resistência e, finalmente, com os sucessos de sua carreira solo. No álbum, estão músicas como “Porque Não Eu” e “Fórmula do Amor”, feitos em parceria com George Israel, no Kid Abelha. Já do Heróis, ele regravou Dublê de Corpo.

Uma das músicas de mais sucesso de Leoni foi “Garotos II”, composta em 1993, quando já estava em carreira solo. Difícil não lembrar dos versos: “Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos, como eu sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos”. É lógico que essa música não poderia estar fora do disco. Mas há outros sucessos, como “Educação Sentimental”, “Exagerado” e “As Cartas Que eu Não Mando”.

De graça, na internet

Mas o trabalho é mais do que uma coletânea de sucessos. No total de 21 canções do DVD, Leoni incluiu 14 composições inéditas, sendo que nove delas foram distribuídas antes, gratuitamente, para mais de 50 mil fãs cadastrados no site do cantor.

Já o CD vem só com canções novas. São 13 no total: as nove que estão no DVD e outras três inéditas – “Alucinadas”, “Igual A Qualquer Um” e “Muita Calma Nessa Hora”, tema do filme homônimo, escrito por Bruno Mazzeo e que estreou recentemente nos cinemas.

A quarta é “Canção da Despedida”, da antiga banda Heróis da Resistência, mas gravada com uma nova roupagem. No DVD, também foi incluído nos extras o clipe de “Muita Calma Nessa Hora”.

O resultado dessa distribuição de músicas novas pela internet causou um efeito curioso no show de Leoni. Enquanto cantava suas novas músicas, o público cantava junto, como se elas fossem hits lançado há anos.

” Noite Perfeita”, por exemplo, mostra o cantor e compositor numa fase da carreira em que, se está em baixa nas rádios e na TV (ele não tem música em novela, nem novos hits nas rádios), se mantém em alta junto aos fãs, cativando-os ainda mais com ações na internet.