A longa viagem psicodélica de Atomic Bitchwax

Marcelo Moreira

Um rock setentista pesado, com forte acento psicodélico e uma pegada progressiva e jazzística em seu mais novo álbum. Assim pode ser resumido o som do trio Atomic Bitchwax, uma das primeiras bandas de stoner rock da história, antes mesmo de o termo ter sido empregado para definir o som de boas bandas como Kyuss e Fu Manchu.

“The Local Fuzz” é o quinto trabalho do trio, recém-lanlado no exterior. Alguns chama de EP, mas os integrantes o consideram como um álbuim de carreira mesmo. Contém apenas uma música, “The Local Fuzz”, que é instrumental com mais de 42 minutos de uma viagem regada a guitarras psicodélicas e distorcidas ao máximo, acompanhadas por um baixo pesado e bastante robusto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seria uma mistura de Pink Floyd da fase Syd Barrett com o Blue Cheer, um dso precursores do rock pesado? De certa forma sim. O trio já se mostrou reverente ao Floyd no passado, gravando uma fiel versão do clássico “Astronomy Domine”, lançada em 1967. Ao mesmo tempo, mergulha de cabeça no progressivo, com alteralções de andamentos e de melodias, lembrando um pouco King Crimson.

Não é um som de fácil assimilação na primeira audição. Nem todo mundo consegue hoje parar o que está fazendo para apreciar 42 minutos de uma longa viagem instrumental.

Quem se dispuser a desbravar “The Local Fuzz” vai se surpreender com uma boa intepretação do trio, que é pretensioso no projeto, mas chega a ser despojado na execução de partes do longo tema. É um trabalho ousado e audacioso, qualidades que estão em falta hoje no rock.