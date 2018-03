A locomotiva de Mark Farner atropela São Paulo

Edson Mascarenhas – especial para o Combate Rock.

A locomotiva atropelou todo mundo na zona oeste de São Paulko. Mark Farner, a alma e o coração do Grand Funk Railroad, mostraram que não é preciso congestionar o palco e usar toneladas de amplificadores para fazer rock pesado bom e alto, e com a qualidade mais alta possível. O guitarrista sessentão de Michigan ignorou o cansaço da turnê latino-americana e colocou a boa casa Via Marquês para tremer.

Mark veio acompanhado de Karl Propost (teclado e percussão), Lawrence Buckner (baixo) e Hubert Crawford (bateria) para a “The Loco-Motion Tour”. Pisando pela primeira vez no Brasil, ficou encantado com a recepção calorosa que teve em São Paulo e não perdeu tempo: despejou hits atrás de hits.

O show com tudo, com a poderosa “Are you ready?” , com Mark detomnando a sua guitarra de sete cordas. E as pauladas vieram aos montes: “We’re an American Band”, “Bad Time”, “The Loco-motion”, “Some Kind of Wonderful” e “Heartbreaker”, todas cantadas em coro, para depois ocorrer uma maravilhosa jam session entre os quatro músicos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao final do seu show, até mesmo os mais radicais anticlericais se renderam ao carisma e ao bom humor do guitarrista. Mark, que chama seus fãs de irmãos e irmãs, agradeceu pelo carinho, pela alegria e pelas orações direcionadas a seu filho Jesse que sofreu um grave acidente e ficou paralisado do pescoço para baixo, mas tem apresentado um quadro de evolução constante desde então. Tais palavras não soaram piegas nem forçadas. Farner é assim mesmo: um senhor com uma vitalidade absurda e uma vontade fora do comum para tocar.

O final, com I’m Your Captain/Closer to Home, foi desfecho primoroso parauma verdadeira celebração do rock, com a verdadeira encarnação do Grand Funk Railroad tocando no Brasil. Esqueça a versão da banda que vem tocando pelo mundo desde 2005. Farner é o cara.

SETLIST

– Are you ready?

– Rock’n’Roll Soul

– Footstopim Music

– We’re an American Band

– Limo Driver

– Paranoid

– Time Machine

– Shinin’on

– Mean Mistreater

– Sin’s A Good Man’s Brother

– Bad Time

– The Loco-Motion

– Some Kind Of Wonderfull

– Heartbreaker

– Inside Looking Out