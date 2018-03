A internet está matando a indústria da cultura

Marcelo Moreira

A internet está destruindo a indústria da cultura. A sentença não tem nada de novidade, mas tem de ser avaliada e analisada quando é proferida por um influente jornalista que tem no seu currículo passagens ótimas por grandes revistas de músicas e que passou quase dez anos defendendo que gravadoras e artistas abrissem seus produtos gratuitamente na internet.

Seu nome é Robert Levine, é norte-aemricano e mudou radicalmente de posição. Em ótima entrevista ao jornalista de Nelson de Sá, crítico de teatro e articulista da Folha de S. Paulo, Levine disse que acreditava que a indústria fonográfica e os produtores de conteúdo em geral deveriam abrir seus produtos, gratuitamente, na internet – até notar, aos poucos, que as empresas de tecnologia cresciam lucrando com os mesmos produtos, mas resistiam a pagar por eles.

Pior do que isso: descobriu que as instituições que defendem abrir tudo na internet são financiadas pelas mesmas empresas de tecnologia – o Creative Commons recebeu US$ 1,5 milhão do Google em 2008 e mais US$ 500 mil em 2009.

Levine trabalhou na Billboard, uma das principais revistas de música dos Estados Unidos e que tem uma cobertura forte da indpustria fonográfica, e também na Wired, a principal revista de tecnologia norte-americana. Está lançando um livro importante, “Free Ride” (ainda sem tradução para o português e sem previsão de lançamento no Brasil) onde tenta provar em um relato detalhado como a internet está destruindo a indústria da cultura.

Tenho sido neste Combate Rock um adversário do download ilegal e irrefreado de conteúdo cultural, além de ser radicalmente contra qualquer tipo de pirataria, física ou digital. A entrevista de Levine à Folha de S. Paulo merece uma boa reflexão. Leia aqui a entrevista de Robert Levine a Nelson de Sá publicada pela Folha.