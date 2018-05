A imprevisibilidade do The Cribs

Pedro Antunes

O inglês Ryan Jarman não brinca em serviço quando o assunto é rock’n’roll. O vocalista e guitarrista do The Cribs já conseguiu ter o rim perfurado durante uma premiação da revista inglesa News Music Express (NME), criticou o tradicional festival Glastonbury e toda a geração de bandas indies criada no início dos anos 2000 – como o The Cribs. “A atual geração é um lixo”, disse, na época. Pior de tudo, teve coragem de expulsar da banda Johnny Marr, lendário guitarrista do The Smiths, nos ensaios do quinto disco.

Toda a impulsividade, evidentemente, é transportada para o palco. Ou melhor, descarregada lá. “Dizem que nossos shows são imprevisíveis. Mas isso é porque, muitas vezes, as coisas podem dar errado, alguém se machucar. Mas desde o começo, queríamos que fosse assim. Se não fosse, ficaria chato e monótono”, explica o músico, de 30 anos, por telefone ao JT, que tocou em São Paulo com sua banda em junho.

Ryan toca ao lado do gêmeo Gary (baixo) e do irmão mais novo, Ross (bateria). Iniciado em 2001, o grupo só teve o seu primeiro disco lançado em 2004, de mesmo nome da banda. O segundo disco, The New Fellas, chegou no ano seguinte.

Logo a banda colocou o termo lo-fi, indicado para gravações analógicas e, por isso mesmo mais sujas, em outro patamar. Hey Scenesters!, primeiro single do álbum, rodou o mundo e apresentou o Cribs para o universo mainstream.

Contemporâneo do Libertines, de Peter Doherty, o Cribs nunca atingiu a mesma popularidade. Mas, ainda assim, foi considerada “a banda mais cult do Reino Unido”, em 2008. No começo do mês, os três irmãos receberam uma homenagem na sua cidade natal, Wakefield. “É incrível e estranho. Não ligo muito para isso. Lá não é um ótimo lugar para se viver (risos)”, brinca Ryan.

Em 2007, o Cribs lançou o terceiro disco, Men’s Needs, Women’s Needs, Whatever, a última vez em que os três irmãos entravam em estúdio sozinhos. No álbum seguinte, Ignore The Ignorant (2009), eles já contavam com a ilustre presença de Johnny Marr. Por mais genial e histórico que Marr tenha sido (e ainda é), as coisas não funcionaram como deveriam.

O tradicionalismo do ex-Smiths acabou ofuscando, ou bloqueando, a imprevisibilidade natural do trio. A guitarra única de Ryan ganhou a companhia de Marr. O garage rock da banda ficou mais refinado, igualmente dançante, mas pouco surpreendente. Ryan também não se sentia à vontade de ter outro guitarrista a seu lado. “Não me leve a mal, eu adoro o Johnny, mas prefiro ser o único guitarrista da banda”, explica.

Em abril deste ano, um comunicado foi colocado no site da banda, anunciando que Marr estava de saída. “As gravações do disco não estavam funcionando”, conta. Depois do show daqui, o trio irá se encontrar com o produtor de Queen e David Bowie, David Richards. “Queremos algo diferente. Temos 17 músicas para mostrar para ele.” Justo quando você achava que não seria mais surpreendido pelo Cribs.