A história do rock com o Dr. Sin e a Banda Sinfônica

O projeto Rock Sinfônica surgiu de forma despretensiosa, mas ao mesmo tempo cheio de ambição: contar a história do rock ao vivo, com banda e orquestra. Assim começou a maravilhosa parceria do trio paulistano Dr. Sin com a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Desde a primeira apresentação, no final de 2011, o projeto cresce e agora ganha o espaço nobre do Auditório Ibirapuera, no próximo domingo, 3 de março.

Com narração nos interlúdios de Kid Vinyl, conhecido músico, crítico e radialista, o espetáculo contará com a regência do maestro Marcos Sadao Shirakawa, com arranjos de Alexandre Dalóia.

Há dois anos o maestro convidou Kid Vinil e a banda Dr. Sin para um projeto ousado: contar a história do rock com tratamento sinfônico. No repertório, que vai desde a origem do gênero, nos anos 50, até os hits de bandas mais recentes, clássicos como “Jailhouse Rock”, sucesso de Elvis Presley, “Tutti Frutti“, de Little Richard e “Johnny B. Goode”, de Chuck Berry.

