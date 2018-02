A história do rock colocada à venda

NOVA YORK – O Estado de S.Paulo

Uma guitarra usada por John Lennon e George Harrison no final dos anos 60 é a estrela de um leilão que será realizado no fim de semana e todo dedicado a objetos ligados à história do rock. A expectativa é de que o instrumento pode alcançar US$ 300 mil. Também estarão à venda objetos de outros ícones como Elvis Presley e Michael Jackson.

Divulgação – John Lennon

Fabricada a pedido de Lennon em 1966, a guitarra da marca VOX foi utilizada por membros dos Beatles durante a turnêMagical Mistery e ficará exposta ao público na Times Square, antes do leilão organizado pela casa Julien’s. A VOX já era responsável pela fabricação de boa parte dos amplificadores utilizados pela banda mas, com esta guitarra, passava a trabalhar também na construção de instrumentos, “buscando um som único”, segundo Martin Nolan, diretor executivo da casa de leilões.

Lennon utilizou esta guitarra, feita de mogno, para interpretar a canção Hello, Goodbye e Harrison fez com ela I Am The Walrus – e o instrumento pode ser visto no filme Magical Mistery, feito durante a turnê realizada em 1967. Ele, em seguida, foi dado de presente por Lennon a Alexis Mardas, amigo dos músicos da banda – e, em sua parte posterior, é possível ver a dedicatória “Para o Mágico Alex, obrigado por ser meu amigo. John”. A história da guitarra veio à tona em 2004, quando Mardas a vendeu para a casa Christie’s.

Segundo Nolan, a expectativa é de que o valor da venda possa ser ainda maior. Ele lembra, por exemplo, que em 2004 uma guitarra de George Harrison foi vendida por US$ 560 mil.

No mesmo leilão, serão colocadas à disposição do público outras raridades. Entre elas, está uma capa encomendada por Elvis para o show Aloha From Hawaii, que tem um preço estimado entre US$ 120 e US$ 140 mil. “Era um concerto muito importante para Elvis e, por conta disso, ele quis impressionar o público e pediu que desenhassem esta capa que simboliza os Estados Unidos, com o desenho de uma águia nas cores da bandeira do país”, explica Nolan. Ele lembra ainda que Elvis quase caiu ao vesti-la pela primeira vez – a capa pesa cerca de 5 quilos – e que uma outra, mais leve, precisou ser feita às pressas.

Ao todo, o leilão conta com 438 objetos de outras lendas do rock, como Jimi Hendrix, os Rolling Stones, Michael Jackson, Guns N’ Roses, David Bowie, Whitney Houston, Madonna e James Brown./ EFE