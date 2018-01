Cristina Padiglione – O Estado de S.Paulo

A partir de 1º de outubro, uma carga de 33 mil fitas do tipo betacam aguardará por caminhões de mudança que irão resgatá-la do Edifício Victor Civita, ao número 52 da Avenida Professor Alfonso Bovero, no bairro do Sumaré, em São Paulo. A fitoteca terá então um novo dono. Estão ali algo em torno de 20 mil clipes, shows acústicos com Titãs, Rita Lee, Cássia Eller, Zeca Pagodinho, Charlie Brown Jr., Capital Inicial e até de Roberto Carlos – que nunca foi ao ar, graças ao veto da Globo – e cenas antológicas como Caetano Veloso clamando por “vergonha na cara, emetevê” durante a premiação do Video Music Brasil (VMB) de 2007.

Evelson de Freitas/ Estadão -Zico Goes fala sobre a herança da MTV

Com a devolução da marca MTV ao grupo Viacom, o acervo do canal passa para as mãos do grupo internacional e tem destino ainda incógnito lá. “Dava até pra fazer um canal Viva de MTV, só com reprises do que tem aí, se eles (Viacom) quiserem”, sugere Zico Goes, diretor de programação com 20 anos de serviços prestados na MTV, emissora que vai fechando as cortinas. Apesar da pecha de moderninha, a MTV tem apenas 10% do acervo de 23 anos digitalizados. Ali estão todos os VMBs, todos os Acústicos MTV, a história do canal está ali, desde os programas de Rita Lee, que fazia o Teveleezão, e do Netos do Amaral, com Marcelo Tas, logo no comecinho”, conta Valter Pascotto, diretor de Operação.

A quinze dias de fechar a “lojinha”, Valtinho, como é conhecido na MTV, não foi procurado por ninguém da Viacom para tratar da mudança.

A pedido da Abril e da Viacom, a negociação pela venda do acervo passou por um “pente fino”, feito pelo próprio Goes. “Porque tem muita coisa gravada que não serve a ninguém, matérias datadas do jornalismo ou uma cabeça de programa gravada aqui, que serve apenas como registro histórico. Fazemos essa seleção agora, que pode ser para um documentário que, aliás, quero produzir: pretendo pedir licença e até parceria, tanto de um como de outro”, conta Zico. A ideia já conta com parceria de André Vaissman, que foi diretor de programação do canal.

Zico também planeja escrever um livro, com a transcrição dos mais de 40 depoimentos dados à série My MTV, iniciada em agosto, que trouxe de volta ao canal uma considerável lista de notáveis, gente que a emissora da música revelou para outras estações de TV.

O próprio Zico se surpreendeu com as descobertas encontradas em seu levantamento sobre o acervo. Como o primeiro show do Farofa Carioca (no qual apareceu um tal de Seu Jorge), a primeira vez que os Racionais MC falaram à TV ou a primeira entrevista de Marcelo Bonfá e Dado Villa Lobos após a morte de Renato Russo.

No dia 26, a MTV promove uma festa ao vivo em sua sede, no Sumaré, com shows de bandas. Funcionários, ex-empregados e amigos serão vistos circulando pelos corredores, entre comes e bebes. Será o epílogo para a transferência da marca para a Viacom, que também merecerá chamadas pelo canal. “Vamos anunciar que a MTV acaba aqui, mas continua lá”, conta Zico. Já sem medição no Ibope e departamento comercial, a emissora funciona até o dia 30, quando ex-VJs anunciarão uma série de clipes e Astrid Fontenelle, primeira a entrar no ar quando a MTV surgiu, em 1990, dará o adeus. Gravada na semana passada, a cena não terá lágrimas. “Fui muito digna”, antecipa Astrid.

Nascida num tempo em que internet ainda era uma raridade e o YouTube soava mais à ficção científica, a MTV fez as vezes de laboratório que os canais abertos não ousavam ser. Essa experimentação já não caberá na nova MTV, que passa a ser um canal pago, com alguma produção nacional, mas em menor escala que a do canal agora desativado pelo grupo Abril. “Não será a mesma coisa porque as produções serão terceirizadas, mas eles não estão errados: isso é o certo a fazer nesse momento. É mais moderno e é economicamente mais viável”, reconhece Zico.

“Desde 1995, a MTV já identificava duas coisas importantes: música não dá audiência e videoclipe também não. A música dá audiência quando é apresentada em um grande evento, como o Rock in Rio ou o Lollapalooza.” Vem daí a iniciativa de criar formatos longos, como “os gringos”, cita o diretor, em oposição aos “shortforms” de videoclipe. “É preciso criar um arco dramático, fazer uma história, documentários de banda, ao invés de apenas mostrar o clipe. Por isso começamos a produzir programas como o MTV na Estrada“, lembra.

O papel de laboratório agora cabe à web. “Mas, sem querer ser arrogante, esse mesmo canal influenciou a própria internet”, sentencia Zico.