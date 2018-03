A-Ha, com seu pop inofensivo, se despede

Felipe Branco Cruz

Se os anos 70 ficaram conhecidos como a era da discoteca, os anos 80 entraram para a história como a década dos ecos, overdubs, sintetizadores e teclados seguidos por refrões repetitivos. Exemplo clássico dessa vertente é a banda norueguesa A-Ha . Ainda estão claros na memória do público sucessos que não saíam das rádios, como “Take On Me”, “Hunting High And Low” e “The Living Daylights”.

O trio é formado pelos músicos Morten Harket (vocal), Magne Furuholmen (teclados) e Paul Waaktaar-Savoy (guitarra) e no ano passado, eles anunciaram o fim da banda, fazendo, inclusive, uma turnê de despedida no Brasil, em outubro. Contudo, o A-Ha já planeja nova turnê mundial, com show de encerramento definitivo em Oslo, na Noruega.

Acabando ou não, a banda ainda cultiva muitos fãs e foi pensando neles que o grupo lançou recentemente três discos: “A-Ha 25”, “Hunting High and Low” e “Scoundrel Days”. Os três são duplos (R$ 39,90 cada).

O disco “A-Ha 25” é o melhor dos três, pois traz uma coletânea com 39 canções, entre elas os clássicos “Take on me” e “Hunting High And Low”, lançado em comemoração aos 25 anos da banda. Além disso, há uma canção inédita, de 2009, chamada “Butterfly, Butterfly (The Las Hurrah)”.

Os outros dois discos são relançamentos dos álbuns clássicos da banda. “Hunting High And Low” é o principal, pois foi que mais vendeu no mundo, com 10 milhões de cópias desde o lançamento, em 1985. Além da canção-título, o álbum traz “Take on Me” e “The Sun Always Shines”. O disco traz ainda b-sides, demos e raridades.

Em “Scoundrel Day”s, a pegada é a mesma. Entretanto, o disco tem canções menos conhecidas. Fogem desse perfil “Manhattan Skyline” e “Cry Wolf”. O álbum vem com um disco extra de b-sides, demos e raridades. Pra fã nenhum botar defeito.