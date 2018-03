A guerra pelo ouvinte roqueiro paulistano

Adriana Farias – publicado originalmente nos sites meonthestreet e Whiplash*

A volta da 89 FM causou um sentimento nostálgico no público paulista que acompanhou as transmissões da rádio nas décadas de 1980 e 1990. Principal rádio do segmento rock, ela foi uma das grandes emissoras responsáveis por formar a nação roqueira dos anos 2000 até que uma perda de audiência levou a rádio a abandonar o rock e adotar o estilo pop, entre 2006 e 2012.

O retorno da rádio rock veio como um susto. A mobilização nas redes sociais começou a ferver no dia 4 de novembro quando a locutora Luka, que fazia parte do casting da antiga 89 FM, foi chamada para programar um especial rock de seis horas.

Isso foi um reflexo do que aconteceu no dia 27 de outubro, quando os donos da rádio interromperam a programação pop normal despencando uma saraivada de hits que fizeram sucesso no auge da rádio rock.Tudo foi acompanhado com muita mão na massa pelos fãs, que espernearam nas redes sociais pedindo o retorno da rádio.

A página da emissora criada no Facebook chegou a 50 mil “likes” em uma semana.De olho nesse público sedento, os donos da 89 FM não tiveram dúvidas e conseguiram a oficialização da volta no dia 21 de dezembro, com o patrocínio do UOL, empresa de conteúdo e serviços de internet, que renomeou a emissora como “UOL 89 FM A Rádio Rock”.

No período de quase seis anos que a rádio rock ficou fora do ar, a concorrente KISS FM, que estreou na frequência 102,1 MHz em julho de 2001, ganhou força e conseguiu resgatar uma parcela do público órfão da 89 FM. Com a volta da emissora, a concorrente foi posta em xeque. Hoje, a página da 89 FM no Facebook já alcança mais de 205 mil seguidores, contra 153 mil da concorrente.

As duas rádios disputam a unhas e dentes o público rock paulista. A vinheta da KISS enfatiza: “aqui você escuta o verdadeiro rock”; e a da 89, em sua música-tema, repete: “cansados da mesmice a rádio rock voltou (…) para causar e retomar o que é nosso”.

O fato da 89 ser uma rádio mais aberta as novidades bem-vindas do rock como o MUSE e o THE BLACK KEYS, só citando dois exemplos, ajuda a explicar o sucesso da rádio. Ao contrário da KISS, que adotou o segmento classic rock, mas acabou escravizando-o deixando o público à deriva do que os grandes nomes do rock têm feito nos últimos dez anos para cá.

A postura da KISS remete ao filme “Meia-Noite em Paris”, do Woody Allen. Na trama, o diretor mostra como nos povos de cada período histórico há um desgosto pelo presente que os faz idealizar eras passadas. “As bandas e as músicas atuais são uma porcaria, como eu sinto falta dos anos 80” é por aí a sensação.

A molecada de agora está ouvindo rock como nunca e mostrar sua origem é imprescindível, mas não deixar que os novos e os velhos tirem suas percepções da reinvenção dele é um aprisionamento cultural em pleno século 21.

A 89 FM pode não ser a salvação, mas ainda bem que ela voltou.

*

Quando o assunto é rock brasileiro a situação é ainda pior. As duas rádios rock da capital tangenciam o estilo. Enquanto a KISS FM reserva apenas 1h por semana para tocar o segmento, que não foge muito de Raul Seixas, Legião Urbana e Titãs, a 89 FM parece que só tem na programação Charlie Brown Jr., O Rappa e Raimundos, mas ainda é cedo para falar já que a emissora ainda está montando a grade de programas. Mas o que acontece? O rock brasileiro morreu ou não se consegue enxergar que ele existe?

* Colaborou Sérgio Fernandes