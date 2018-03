A festa do thrash metal em São Paulo até fevereiro

Marcelo Moreira

Uma overdose de thrash metal de qualidade vai assolar o Brasil até a primeira semana de fevereiro. Os alemães do Destruction (foto) volta ao Brasil para shows nesta semana.

A passagem pelo território nacional começará no dia 29 de janeiro em Brasília (TBA) e chegará no dia 31 em Belo Horizonte (Music Hall). Em fevereiro, será a vez Catanduva (Buffet Mazzi) no dia 1º; de Recife (Clube Internacional do Recife) no dia 2; São Paulo (Via Marquês) no dia 3; e Porto Alegre (Beco) no dia 5.

A vinda do trio coincide com o lançamento em edição nacional do mais recente álbum, “Spiritual Genocide”, que é o décimo segundo disco da banda e comemora os 30 anos de carreira do grupo.

Também da Alemanha aparece o Tankard, e igualmente veterano: completa 30 anos de carreira em 2013 celebrando metal e cerveja, além de futebol. O grupo será a atração principal em minifestivais em São Paulo, Belo Horizinte e Fortaleza.

A abertura dos shows do Tankard ficará por conta da banda croata War-Head, que faz uma mistura de death e de thrash, tendo um disco lançado, “…Still No Signs Of Armaggedon (2011)”.

A banda é formada por Dario “Darac” Turcan (baixo e vocal), Vladimir “Vlad” Suznjevic (guitarra) e Eldar Ibrahimovic (bateria). É a primeira vez do trio na América do Sul. Completam o time de atrações as bandas brasileiras Executer e Blasthrash.

TANKARD

Bandas convidadas: War-Head, Executer e Blasthrash

Dia: 24/01/12 – 18h

Local: Hangar 110 (Rua Rodolfo Miranda, 110, Bom Retiro – ao lado da estação Armênia do Metrô)

Ingressos: R$ 50 (estudante), R$ 70 (promocional) e R$ 100 (inteira)

Pontos de vendas: Galeria do Rock (Hellion & Paranoid) e bilheterias do Hangar 110

DESTRUCTION

3 de Fevereiro de 2013 (domingo) São Paulo/SP

Local: Via Marquês – Av. Marquês de São Vicente, 1589

Banda de Abertura: Nervosa e Genocídio

Horário: 19h00

Ingressos:

– R$ 80,00 (pista, antecipado)

– R$ 120,00 (camarote, antecipado)