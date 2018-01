A esticada do Rock in Rio em São Paulo

O Estado de S.Paulo

Não dá para saber direito quando vai ser o próximo Rock in Rio, mas uma coisa é certa: os ingressos vão esgotar rapidinho. Quem mora em São Paulo não precisa sofrer porque perdeu o pique na correria para adquirir as entradas. Uma parte considerável das atrações internacionais do festival vai desembarcar em São Paulo nas próximas semanas – e só não há ingressos para John Mayer. Tá, é chato perder a desculpa para visitar a Cidade Maravilhosa.

Mas quem liga quando dá para ver dos grandiosos Beyoncé, Bon Jovi e Bruce Springsteen aos menos concorridos Living Colour e Sebastian Bach nos grandes e pequenos palcos da capital paulista? E o melhor: sem ter que passar o perrengue de festival – que a gente guarda para o Lollapalooza. Conheça as atrações:

Velhos punksm disco novo

The Offspring se apresenta no domingo, 15, no Credcard Hall.

A hipnotizante mulher de Jay-Z

Beyoncé faz show no domingo, 15, no Estádio do Morumbi

Agulha no parelho

Matchbox Twenty tocará sucessos do Espaço das Américas na terça-feira, 17, no Espaço das Américas

Living Colour faz show no Bourbon Street na terça-feira, 17

Bruce Springsteen, conhecido pelos show longos, se apresenta no Espaço das Américas, dia 18

Tem John, mas acabou

Os ingressos já acabaram, mas John Mayer se apresenta na Arena Anhembi, dia 19

O Iron Maiden traz a ‘Maiden England Tour’ para a Arena Anhembi, no dia 20

Será que ele vem?

Bon Jovi adiou para o dia 22 a apresentação que fará no Estádio do Morumbi

Sebastian Bach estará no Carioca Club, dia 22

Festa Cigana

Gogo Bordelo estará no HSBC Brasil no dia 25

Alice in Chains se apresentará no Espaço das Américas, dia 26