A dura vida na estrada e a dificuldade em driblar os obstáculos – parte 5 – final

Fabio Biutividas – baterista do Shadowside e do Pastore

Não tenho problema em tocar bateria do jeito que for, na tour de 2010 quebrei meu indicador da mão esquerda na penúltima musica do show em Belfast, Irlanda. Bati com o dedo no aro da caixa com toda a força.

Foi a pior dor que senti, mas toquei a última do show e então corri para o hospital. No dia seguinte estava na Alemanha fazendo show, com o dedo quebrado e sentindo uma dor insuportável, mas não cancelamos nenhum show por isso.

Você pensa que foi fácil fazer 15 shows com o dedo naquele estado? Cada vez que batia na caixa era uma lágrima que escorria. Eu gosto de tocar acima de tudo e não é um dedo quebrado, ou uma mão em carne viva, como tem sido nestes últimos shows, que vão me fazer deixar de tocar…

Certamente o mais prejudicado é o fã de Recife, que não tem a menor obrigação de saber como funcionam as coisas e quer apenas curtir seu som e tomar uma cerveja.

Uma cena que não vou esquecer é quando estávamos na rua, em frente ao burburinho, e um cara com camiseta do Helloween veio nos perguntar se íamos tocar e eu disse que não e tentei rapidamente explicar o porquê.

Os olhos dele eram um misto de decepção com tristeza. E eu entendi aí a dimensão que uma atitude desta causa. Como ele, vários outros estavam da mesma forma. Nós não pudemos ficar no local porque estávamos com nosso equipamento e o transporte que mandaram pra nos buscar tinha outro compromisso – tinha de nos levar naquela hora.

A van que estava conosco abandonou o trabalho porque recebeu apenas metade do que lhe era devido. Estávamos cheios de equipamento em um lugar que não conhecemos, o que podíamos fazer?

Não sabíamos que o promotor não tinha avisado que não iríamos tocar. Quem se sentiu prejudicado deveria ter pedido o valor do ingresso de volta.

Agora, são pontos de vista. Alguns acham que não importa nada, tem que tocar e pronto. Mas nós somos profissionais e profissional significa seguir as regras, o contrato. Vamos fazer um show sem condições e então você sai pensando: “Nossa que banda ruim, que som de péssima qualidade, como eles podem estar fazendo sucesso na Europa assim?”

A resposta é: na Europa isso não acontece. As bandas que se sujeitam a tocar em péssimas condições aceitam isso e digo que é um direito, que respeito, mas discordo veementemente.

Se todos resolvessem elevar o nível, exigir condições melhores, trabalhar sob contrato, exigir pagamento pelo seu trabalho, se todos agissem desta forma, teríamos menos pseudo-contratantes agindo e o fã seria beneficado com a qualidade dos shows, com o profissionalismo das bandas.

Queremos chegar a uma cena igual a da Alemanha? Da Suécia? Então temos que agir com profissionalismo. Apesar de tudo, isso é coerente com o país onde vivemos, onde as pessoas reclamam dos políticos, mas votam sempre nos mesmos.

Reclamam da sujeira das ruas, mas jogam o papel do chocolate na calçada. Qual o problema em ouvir que “metal é isso, underground, tem que tocar com o que tiver por amor”?

Qual o respeito que nós, bandas vamos ganhar dos promotores? E o que vamos oferecer aos nossos fãs? que compram nosso CD e querem ver um show digno do valor que eles estão pagando? Enquanto a mentalidade for essa, nada mudará.