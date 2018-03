A dura vida na estrada e a dificuldade em driblar os obstáculos – parte 4

Fábio Buitvidas – baterista das bandas Shadowside e Pastore

Não tem facilidade para as bandas, e muito menos para as de metal. As banda nada recebem, tocam de graça, o contratante ganha seu dinheiro, oferece uma estrutura inadequada e todos saem batendo palmas e xingando a banda que se recusa a fazer parte disso.

Também muito se fala do baterista, que sempre é o fresco e tal. Por quê? Porque pedimos duas baterias? Quando tocamos com o Iron Maiden no Rio de Janeiro, o Nicko McBrain não me emprestou a dele. O Helloween também não e nem vai emprestar na próxima tour. Nem o WASP, ou o Metalium, ou o Gamma Ray.

Por quê? Simples: cada um tem seu equipamento, cada um tem sua mix de monitor. Em um festival, não dá pra trocar 6 baterias. Nos Estados Unidos, se houver 10 bandas, são 10 baterias. Mas aqui sabemos que não é assim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por que pedimos uma bateria exclusiva? Vamos lá…. Meu set-up de bateria não tem nada de mais – 1 bumbo, 2 tons, 1 surdo, 1 caixa, 5 pratos. Mas tenho um sampler onde tiro o click (metrônomo) e de onde saem teclados e alguns efeitos.

Alguns dizem que é playback, mas o correto são backing tracks. Não é nada diferente do que o Queensryche, Unisonic, Helloween, Rush, entre outros, usam, mas é um equipamento delicado e o melhor é deixá-lo montado e testado, pronto para usar.

Também é muito chato a banda principal levar 1 hora ou mais para se aprontar para o show, porque, se for uma bateria, teremos de remontá-la de acordo; se for um console analógico, teremos de fazer um soundcheck. E tudo isso leva tempo.

Quando você é contratado como banda principal, não pode agir desta forma. Já imaginou? Nós abrimos o show do Iron Maiden em 2011 no Rio. Imaginem se, após tocarmos, o pessoal do Maiden entrasse no palco pra montar a bateria, passar o som.

Alguns podem dizer: “Mas ele está se comparando com Maiden, Helloween, Rush?? Que prepotente!!!!” Mas a quem você tem que buscar exemplo? Não são os grandes?

Nós fazemos de tudo para elevar o nível, gravamos nosso último CD na Suécia com o Fredrik Nordstrom produzindo. Ele produz In Flames, Soilwork, entre outros. É assim que temos de fazer, elevar o nível.