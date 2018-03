A dura vida na estrada e a dificuldade em driblar os obstáculos – parte 3

Fábio Buitvidas – baterista das bandas Shadowside e Pastore

No dia 21.12.12 chegamos ao local 15hs. Almoçamos e ficamos aguardando uma definição quando então, já noite, recebemos a informação de que não haveria o sistema digital nem o analógico, porque não se encontra este tipo de equipamento em Recife numa sexta-feira à noite.

Uma longa sexta-feira de 2 meses, não é mesmo?. Claro que, na última hora, nada se resolve, por isso estamos há dias tentando fazer com que a produção cumpra com sua obrigação.

Aqui cabe um parênteses. Por que um sistema exclusivo para o Shadowside? Primeiro, nós pedimos e o contratante concordou. Segundo, estamos sendo contratados como banda principal, poderíamos muito bem ser a banda de abertura do evento.

Aliás, o que eu prefiro, pois sobra tempo pra tomar uma cerveja tranquiliamente após o show. Ser banda que fecha é um saco: você toca tarde, não tem tempo de conversar direito depois com as pessoas.

Tomar uma cerveja…enfim… O Shadowside não é melhor do que Terra Prima ou qualquer outra banda, mas também não é pior que ninguém, mas alguém achou que éramos bons. E deixamos de ser amadores faz um tempo, nós entendemos como funciona esse meio após fazermos várias turnês no exterior.

Acreditem, no exterior se cancela show por muito menos. O WASP, com quem fizemos uma tour em 2010, cancelou um show na França ou Espanha (não me lembro agora) porque o promotor não disponibilizou o equipamento adequado.

Para NÓS!!!…não havia qualquer problema com eles, mas eles disseram “se vocês não tocam nós não tocamos”. E eles tinham o sistema de som exclusivo deles e nós o nosso. Ninguém se melindrou por isso, sabemos que é assim que funciona..

Aqui no Brasil temos de ouvir, em Recife, que “isso é metal, é assim que se faz”. Não, não é assim que se faz. Por isso a cena sofre tanto…por isso as bandas são tão desvalorizadas. Quando qualquer banda gringa vem para cá os promotores fazem tudo que está no contrato e dizem, “ah..isso sim é banda profissional…”

Quando uma banda brasileira age da mesma forma, é chamada de “fresca, estrela”, inclusive pelas outras bandas. Ou seja, as próprias bandas dão o aval para que contratantes irresponsáveis e mal intencionados continuem agindo.

Temos sempre que fazer as coisas “por amor ao metal”. Pergunte à TAM se eles me dão um bilhete aéreo para Recife por amor ao metal… Ou melhor, vá ao show e pegue uma cerveja na geladeira… quando quiserem te cobrar diga que o contratante tem que te dar a cerveja por amor ao metal…