A dura vida na estrada e a dificuldade em driblar os obstáculos – parte 1

Fábio Buitvidas – baterista das bandas Shadowside e Pastore

Queridos amigos, outros nem tanto… Dia 21.12.12 foi uma noite para se esquecer onde tudo o que não poderia acontecer aconteceu. Ninguém tem a menor obrigação de entender como funciona a produção de shows mas, se alguém tiver curiosidade, continue lendo que esclarecerei alguns pontos aqui.

Além de baterista das bandas Shadowside e Pastore trabalho também com a cantora Fafá de Belém, e isso já há 19 anos. São 19 anos viajando o mundo, tocando em todos os lugares possíveis e imagináveis…alguns até não imagináveis…Brasil, África, Europa, Ásia, América do Norte..neste 19 anos testemunhei a evolução da tecnologia, vi como o ramo de produção, o ramo de áudio evoluiu neste país…

Passamos por algumas fases complicadas onde havia claramente uma divisão entre as locadoras de equipamentos do sul e norte. Sabíamos que, ao chegar ao Norte/Nordeste teríamos problemas e teríamos que nos desdobrar para conseguir fazer uma apresentação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Isso é perfeitamente normal. Em 1985, no primeiro Rock in Rio, a empresa americana Clair Brothers foi a responsável por montar toda a estrutura de som, pois simplesmente não havia empresas qualificadas para este serviço no Brasil.

Ao término do festival, a Rede Globo comprou todo o equipamento trazido ao país e os técnicos da emissora tornaram-se os primeiros técnicos especializados em áudio deste país. Naturalmente levou um tempo até este conehcimento se espalhar mas hoje, em 2012, não há um único canto em que você não encontre uma locadora com equipamento e pessoal de ponta..

Cansei de fazer shows em Recife, faço o Carnaval todo ano nesta cidade, Galo da Madrugada, sempre somos atendidos com profissionalismo e qualidade. Há alguns empecilhos. Quando é um evento público abre-se uma licitação e, obviamente, vence a que cobra menos ou a que tem algum conchavo com o governo em questão, isso em qualquer lugar.

Não estou me referindo a Recife, desta forma o equipamento de áudio oferecido geralmente é de péssima qualidade e você é muito mal atendido, afinal, não importa o que aconteça, eles vão receber do mesmo jeito.M

Mas vamos aos acontecimentos desta fatídica noite. Comecemos do “início”…estamos em tournée pelo norte/nordeste…isso não se planeja da noite para o dia. Há a logística, passagens aéreas, ônibus, vans, hotéis e a parte técnica.

Cerca de 2 meses atrás o contratante deste show recebeu o contrato, o rider técnico (que é o documento onde constam as necessidades técnicas para a realização do espetáculo. Um mapa para os profissionais da empresa de áudio contratada se guiarem tanto na questão de localização dos instrumentos como ligação dos mesmos, pontos de ac, enfim, tudo).

O contrato é algo simples mas necessário. Nele tanto o contratante como a contratada têm seus direitos resguardados e, na esfera profissional, é assim que funciona. Sua TV a cabo tem um contarto com você, seu telefone celular, seu colégio, seu seguro do carro, seu plano de saúde..nossa vida é regida por contratos onde estão nossos direitos e obrigações.

Quando o contratnte lê este contrato ele tem a opção de desisitir da contratação, ninguém aponta uma arma para a cabeça do promotor e o obriga a assinar algo que ele não pode cumprir e então, se ele assina, tem de honrar seu compromisso.

Não há absolutamente nada de absurdo no que a banda Shadowside pede para apresentar-se, não há hotéis de luxo. Em Belém, por exemplo, 3 baratas insistiam em tomar banho comigo, e elas cismavam de querer subir pelas minhas pernas mas iam só até o joelho.

Em Recife, ficamos no Uzi Praia Hotel, onde a água do chuveiro era salobra e haviam baratinhas dividindo o espaço consoco. Em Natal ficamos em uma agradável pousada e em Caruaru estamos, aí sim, em um hotel excelente. Mas isso tudo faz parte e não é impedimento para tocarmos.

Além do mais, isso foi negociado e sabemos o que nos aguarda. Para vocês saberem também. Pouco ficamos no hotel, já que temos soundcheck à tarde e logo depois jantar e o show, e então voltamos ao hotel e tomamos um banho rápido e já caímos na estrada novamente.

O hotel é mais um local de apoio onde podemos tomar banho, lavar nossas cuecas. E então temos a questão que realmente importa, a parte técnica. Como já disse, hoje, você encontra equipamento de ponta em qualquer lugar.

Em Paulo Afonso, que é uma pequena cidade de interior da Bahia, nos forneceram um console Digidesign Mix Rack para o PA e um console Yamaha M7CL para o monitor.

Vou explicar para quem não sabe. Console é a “mesa de som” , PA são aquelas “caixas de som” penduradas ou empilhadas por onde se ouve a banda, monitor são aquelas “caixas de som esquisitas que mais parecem apoios para os pés no palco” que servem para os musicos se escutarem, a tal monitoração.

Mix Rack e M7CL são modelos de consoles, a M7CL, assim como a LS9 (mais modesta) são o padrão no mercado nacional hoje em dia, você aluga uma LS9 (que é a que pedimos) por cerca de 500 a 700 reais…e podemos fazer monitor e PA com apenas uma destas.

Não precisamos de duas consoles. Além disso há o multicabo, que é onde os microfones serão ligados, as direct boxes, que são caixinhas onde você liga o baixo, teclado, coisas assim, além, é claro, do PA e monitores. Com isso você faz o show sem nenhum problema.

Se houver 3 bandas na mesma noite você faz o soundcheck (passagem de som) de cada uma e pode salvar tudo o que você regulou na mesa em um arquivo. Na hora do show simplesmente carrega-se o arquivo e lá está. Antigamente usavam-se consoles analógicos, que são aquelas mesas gigantes cheias de botôões e fios.

Neste caso apenas a console não é suficiente pois você vai precisar dos periféricos que são os equalizadores (que é o que permite que não tenha microfonia durante o show ou então que deixe o bumbo da bateria com aquele som de bater no peito, um som bem equalizado não precisa ser alto e tem muito mais qualidade), compressores (pra você compensar a dinâmica ou adicionar mais ataque aos instrumentos e vocais.

Como exemplo ouça o “Black Album” do Metallica. Aquele bumbo na cara, ou então algum novo do Iron Maiden, aquele vocal que parece que está na sua frente..grosso modo, é com a compressão que você consegue).

Gates, que são processadores que diminuem rapidamente o sinal (volume) de algum instrumento à partir de detreminado nível..isso deixa o som livre de ruídos, os efeitos…

Não é legal ouvir uma voz com ambiente ou um eco ao final de alguma frase? No mundo analógico, você precisa de diversos equalizadores, compressores, gates, efeitos, porque é um para cada canal da mesa…então você pode precisar de 10 equalizadores por exemplo.

Tudo isso requer milhares de cabos para ligações..se um deles tem algum problema lá se vão horas até resolver. Quanto mais cabo, maior é o caminho que o sinal (o som) percorre até chegar ao alto-falante.

Isso faz com a perda de sinal seja enorme e reflete na qualidade final que o cara que pagou o ingresso vai ouvir. Evita-se tudo isso usando uma simples console digital, uma LS9,ou ainda uma simples 01V que é uma mesa pequenininha, sem cabos, sem periféricos, tudo ao toque de um simples botão.

E vai custar 300, 500 reais…por isso pedimos este tipo de equipamento. Aliás, nós e todas as bandas no mundo, de Iron Maiden a Fafá de Belém, passando por Aviõe do Forró e Viper.