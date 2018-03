A desinformação como parte do espetáculo

Marcelo Moreira

Na era da velocidade da luz, a informação correta e checada tem se tornado um artigo mais caro e, dependendo do local onde se procura, muito raro. É um efeito colateral da vida moderna e da própria evolução tecnológica, o que não significa, no entanto, que as falhas na coleta e divulgação da informação devam ser toleradas.

O problema é que a diversificação das fontes de informação da atualidade, em vez de facilitar e obtenção de senso crítico e de aproifundar as discussões e debates, tem conseguido, em muitos casos, o contrário: desviar os debates do que realmente interessa, focando somente o superficial, o detalhe insignificante, o erro tolo (ou nem tão tolo assim), tudo contribuindo para a desinformação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CHARGE DE CARLOS LATUFF – 2013

O caso da tragédia de Santa Maria, no incêndio da boate Kiss, é o maior exemplo recente de tal fenômenoi. É inacreditável quando vejo gente criticando a imprensa por conta de alguns excessos cometidos por alguns poucos maus profissionais – ou ou profissionais tecnicamente deficientes. tomam a parte pelo todo, um erro grosseiro e absurdo. E o pior, esse tipo de crítica é feita por jornalistas, que não hesitam em chafurdar neste erro.

A situação piora quando se confunde sensacionalismo com obsessão pela notícia, pelo furo de reportagem, pela notícia ou entrevista exclusiva. O pecado ou excesso de um jornalista afoito ou mesmo mal intencionado se transforma em culpa de toda a imprensa. É o tipo de generalização mais baixa e rasteira que existe.

A generalização pura e simples, sem o menor traço de análise e de conteúdo informativo, não passa de desinformação, para ser elegante. Eu combato toda forma de desinformação, em especial aquela perpetrada por jornalistas.

Curiosamente, esse tipo de jornalista que adora lançar cortina de fumaça é o mesmo que costuma defender restrição ao jornalismo e censura. Tenho pouco ou nenhum apreço a esse tipo de profissional.

Em megacoberturas como a de Santa Maria, ha os excessos de sempre, em todas as mídias, mas que não comprometeram o trabalho final de veículos nacionais como Estadão, Folha de S. Paulo, O Globo, TV Globo, UOL e até mesmo o portal Terra.

Até o momento não li nenhuma crítica séria e decente ao “suposto” sensacionalismo e show midiático da imprensa. Querer tomar a parte pelo todo é, mais do que desinformação, total falta de conteúdo.