A Banca cancela show no Sampa Music Festival 10; turnê está suspensa

Toda turnê foi cancelada após a trágica morte de Champignon; Sampa Music Festival 10 está confirmado para o dia 6 de outubro com CPM 22, Gloria, Rancore, entre outras atrações.

Após a trágica morte do músico Champignon, a banda A Banca (ex-Charlie Borwon Jr.) cancelou todos os shows que faria pelo Brasil. O grupo era uma das atrações do renomado Sampa Music Festival, maior festival de rock independente do país.

Apesar da lastimável perda, o evento está confirmado para o próximo 6 de outubro, no Espaço Victory, em São Paulo, com a apresentação das bandas CPM 22, Gloria, Rancore, Johnwayne, Every Man is na Island, entre outras. Os ingressos continuam à venda.

“Pedimos sinceras desculpas pelo cancelamento, mas não existe clima, nem condições para que A Banca siga em frente neste momento. Infelizmente perdemos um grande músico, mas temos que honrar o nosso contrato com todos os grupos, além do compromisso firmado com os fãs”, declarou Regis Renan, diretor-executivo da Venus One.

Instruções para reembolso

As pessoas que já compraram ingressos e quiserem reaver o valor, tem de ir ao local onde adquiriu as entradas e efetuar a troca entre 17 e 21 de setembro. A devolução ocorrerá somente durante este período. Para compras realizadas pela internet, é preciso enviar e-mail para devolucao@sampamusicfestival.com.br, a partir desta segunda-feira (16/09).

Já os fãs interessados em curtir 12h ininterruptas de muito som, podem garantir presença principalmente em www.sampamusicfestival.com.br, e em diversos pontos espalhados pelas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo e Santo André. O valor das entradas custam de R$ 30,00 (1° lote/pista comum) a R$ 100,00 (pista premium). Mais informações no serviço abaixo.

Sucesso de público e de critica, o Sampa Music Festival surgiu em 2009, historicamente reunindo em dois palcos, as bandas que mais se destacam no cenário pop rock nacional, além de revelar os novos nomes do underground paulista. Cerca de 200 atrações já passaram pelos palcos do festival. Bandas como Fresno, CPM 22, Strike, Restart, Gloria, Forfun, Aliados, são apenas alguns dos nomes que marcaram o evento.

SERVIÇO SAMPA MUSIC FESTIVAL 10

CPM 22, Glória, Rancore, Johnwayne, Deny (Argentina), Every Man is na Island, entre outras

Data: 6 de outubro de 2013 (domingo)

Local: Espaço Victory

End: Rua Major Ângelo Zanchi, 825 – Penha (ao lado do Metrô Penha)

Hora: das 10 às 23 horas

Ingressos: R$ 30 a R$ 100 (ver tabela completa abaixo)

Classificação etária: Menores de 12 anos somente acompanhados do responsável

Abertura da casa: 1h antes do início do evento

Acesso para deficientes.

Site e para compras online: www.sampamusicfestival.com.br

Telefone para informações: (11) 5061-5878

– Não será permitida a entrada de pessoas portando qualquer tipo de alimento, bebidas e objetos cortantes. Chapelaria: R$ 5,00.

INGRESSOS:

PREÇOS POR SETORES – Configuração: “Pista”

PISTA COMUM 1º lote (de 07 à 17/08): R$ 30,00

PISTA COMUM 2º lote (de 18/08 a 03/10): R$ 40,00

PISTA COMUM 3º lote (04 à 06/10): R$ 50,00

PISTA PREMIUM (lote único – apenas 100 ingressos): R$ 100,00

PONTOS DE VENDA:

SÃO PAULO

Galeria do Rock

Rua Vinte e Quatro de Maio, 62 – República – 1º andar – Loja 255 – Tel.: (11) 3361-6951

Sick’n’Silly Rock & Tattoo Store: Alameda Jaú, 1529 (esquina com a Rua Augusta) – Jardins / SP – Tel.: (11) 3081-3899

Ska Skate Rock – Loja 1: Rua Capitão Avelino Carneiro, 359 – Penha / SP – Tel.: (11) 2646-4988

Ska Skate Rock – Loja 2: Avenida Amador Bueno da Veiga, 2359 – Vila Esperança / SP – Tel.: (11) 4111-8810

SANTO ANDRÉ

Metal CD’s: Rua Dona Elisa Fláquer, 184 – Centro – Tel.: (11) 4994-7565

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Age Of Dreams: Rua Marechal Deodoro, 1754 – Loja 33 – 2º andar – Galeria “Z” – Centro – Tel.: (11) 7616-6861