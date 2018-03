30 Seconds to Mars fará 2 shows no Brasil

do Jornal da Tarde

A banda norte-americana 30 Seconds to Mars vai começar a próxima turnê pelo Brasil. Segundo o site da banda, os shows foram confirmados para São Paulo, dia 27 de março, no HSBC Brasil e Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro, no Vivo Rio. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site.

Depois do Brasil, o 30 Seconds to Mars fará entre os meses de abril e maio shows nos Estados Unidos e Canadá. Em junho a banda se apresentará em Milão, Roma, Praga, e em julho irá para Sopron, na Hungria.

Formada em 1998 pelo líder Jared Leto e seus irmão mais velho, 30 Seconds to Mars chegou ao sucesso em 2000 com um mix de pós-grunge, screamo e hard rock. A banda teve uma modesta popularidade com seu álbum de estreia, mas foi A Beautiful Lie que oficialmente abriu as portas em 2005 para a banda, assegurando uma presença constante na MTV enquanto faziam turnês de sucesso. Em 2010, o grupo premiado com o melhor vídeo do ano no MTV musical Awards.