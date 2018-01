Novo álbum ao vivo de Glenn Hughes

Marcelo Moreira

Enquanto aguarda o desfecho em relação ao Black Country Communion, o baixista e cantor Glenn Hughes tenta se ocupar com seus lançamentos próprios. Chega ao mercado em fevereiro “Live in Wolverhampton”, CD duplo ao vivo gravado em sua cidade natal, na Inglaterra, em 2009.

O DVD já havia sido lançado em 2011 e uma tiragem limitada de um CD circulou pelas lojas da Grã-Bretanha como um “official bootleg”, só que em tiragem limitada.

Uma novidade é que, além de repassar a sua carreira solo e as obrigatórias faixas do Deep Purple na época em que esteve na banda, acrescentou ao show faixas gravadas com sua primeira banda, o Trapeze.

Hughes fez alguns shows neste ano com amigos como Joe Elliott, vocalista do Def Leppard, e espera resolver em breve a situação do Black Country Communion, banda que formou com o guitarrista Joe Bonamassa, com o tecladista Derek Sherinian e com o baterista Jason Bonham.

As múltiplas atividades de Bonamassa colocram a carreira da banda em risco, já que Hughes cobra mais participação do guitarrista e mais tempo para turnês. Bonamassa é workaholic e costuma lançar dois Cds solo ou com amigos por ano, além do Black Country.

Após uma discussão feia em setembro por telefone, Hughes e Bonamassa voltaram às boas em dezembro passado, mas não debateram uma possível retomada de turnês ou mesmo de gravação de novos trabalhos. “Afterglow” é o terceiro álbum do quarteto, lançado no final do ano passado.

CD 1

01. Muscle & Blood 02. You Got Soul 03. Love Communion 04. Don’t Let Me Bleed 05. What’s Going On Here 06. Mistreated 07. Crave 08. Hold Out Your Life

CD 2

01. Way Back To The Bone 02. Touch My Life 03. Jury 04. Coast To Coast 05. Seafull 06. Good Love 07. Your Love Is Alright 08. Medusa 09. You Are The Music 10. Black Cloud