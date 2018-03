'13' é o nome do novo álbum do Black Sabbath com Ozzy

Marcelo Moreira

Nos anos 70, o anúncio de novos álbuns no mesmo ano de bandas como Black Sabbath e Deep Purple eram acontecimentos que paravam o mundo do rock. Quarenta anos depois o fato volta a se repetir, mas com intensidade muito mais reduzida, infelizmente e para azar das pessoas de bom gosto musical, em especial os roqueiros. Mesmo assim, ainda é um fato relevante.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Deep Purple deve lançar o seu primeiro álbum com músicas inéditas em oito anos no próximo mês, enquanto que o Black Sabbath anunciou neste domingo, em seu sute oficial, que o seu novo álbum, o primeiro desde 1978 com Ozzy Osbourne nosd vocais, se chamará “13”.

Ainda não há data para o lançamento, mas não passará de abril, segundo o texto do site, já que o novo trabalho estará nas lojas em junho, após a turnê pela Austrália, Nova Zelândia e Japão.

Além de Ozzy, tocam no álbum o baixista Geezer Butler e o guitarrista Tony Iommi, que ainda está em tratamento contra um câncer. O trio não entrava em estúdio desde o LP “Never Say Die!”.

O baterista será Brad Wilk, do Rage Against the Machine, que substitui Bill Ward, da formação original, que não entrou em acordo financeiro com os ex-companheiros. Nos três shows realizados em 2012 pela banda, o baterista foi Tommy Clufetos, da banda solo de Ozzy.

Segundo Iommi disse ao site Blabblermouth.net, seu tratamento contra o câncer não terá influência em suas performances ou na continuidade da turnê, já que a doença está momentaneamente controlada. Entretanto, ele não confirma a realização de uma turnê mundial justamente por conta do mesmo tratamento.

Já Ozzy Osbourne até o momento está com sua carreira solo em compasso de espera, por conta de vários compromissos com o Black Sabbath durante todo o ano de 2013, mas sua mulher e empresária, Sharon Osbourne, já trabalha com a ideia de retorno da banda de Ozzy em 2014.