10 bandas mais perigosas do rock segundo pastor americano

O texto abaixo é um dos mais hilários que nós, do Combate Rock, lemos ultimamente. É a indigência intelectual, bizarrice e simples imbecilidade levada a extremos – como é comum na maior parte dos seres execráveis que se orgulham de serem religiosos fanáticos – seja qual for a religião, seita ou dogma. O autor é Fábio Pitombeira, e o texto foi publicado n site Full Rock.

Constante perseguidor do Rock, o pastor norte-americano Jeff Godwin lançou, em 1985, o livro Devil’s Disciples. Nele, cita as dez bandas que considera mais perigosas aos jovens. As citadas – com direito a comentários do autor – são:

O pastor Jeff Godwin.

1. AC/DC: “Essa banda causou mais danos que qualquer outra por aí”.

AC / DC

2. Rolling Stones: “Esses drogados hedonistas e miseráveis inventaram o Rock diabólico”.

Rolling Stones

3. Led Zeppelin: “Um grupo de caçadores de emoções ocultas, com um catálogo de negativismo, melancolia e óperas sexuais e sensacionalistas de Heavy Metal”.

Led Zeppelin

4. Mötley Crüe: “Uma quadrilha de bocas sujas e fornicadores que espalham abertamente seu estilo de vida detestável”.

Mötley Crüe

5. KISS: “Não contentes com os milhões de dólares já roubados de seus fãs, que são basicamente garotas de treze anos, o KISS parece longe de desaparecer na lata de lixo do Rock”.

KISS

6. Twisted Sister: “Atitude animalesca, machista, combinada com preferências sexuais estranhas e doentias. Uma das bandas mais prejudiciais da atualidade”.

Twisted Sister

7. Judas Priest: “Ocultismo, postura de motoqueiros nazistas, violência, violência e violência. O mundo fica ainda mais insano com esse nojento grupo de fascistas do Rock”.

Judas Priest

8. Black Sabbath: “Um detestável grupo de necrófilos, adeptos da bruxaria”.

Black Sabbath

9. Ozzy Osbourne: “Repetidos e nojentos atos inconsequentes de depravação e vulgaridade”.

Ozzy Osbourne

10. W.A.S.P.: “Uma junção dos mais perversos elementos do Rock atual. O nome da banda significa ‘We Are Sexual Perverts’ (Nós somos pervertidos sexuais). E a música que fazem prova isso”.

W.A.S.P.