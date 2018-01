Um começo cinematográfico

Esperamos que esta icônica imagem de 2001 – Uma Odisséia no Espaço evoque em sua memória a clássica trilha sonora de Richard Strauss. (Não lembrou? Clique aqui). É com esta pompa tipicamente cinematográfica que inauguramos este blog. Aqui, você vai encontrar notícias, trailers e curiosidades deste universo. E, como todo fã tem sempre vocação para crítico de cinema, fique à vontade para deixar seus comentários também.

Em cartaz, nesta primeira semana: um ‘esquenta’ para o 6º Oscar das Salas de Cinema, a edição especial do Guia que avalia todos os cinemas de São Paulo. O suplemento só circula na próxima sexta (5/3), mas, aqui, a farra começa antes, com posts diários sobre o tema. Quais são os cinemas favoritos de quem trabalha com essa arte? Qual a sala com a poltrona ideal para alguém de 1m96? Quem define quando um filme entra ou sai do circuito? Onde fica o mais novo cinema de luxo paulistano? Confira as respostas nos próximos dias aqui.