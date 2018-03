Um cineminha no meio da tarde

Deu o cano no chefe? Faltou na escola ou na faculdade? Ganhou um dia livre? Ótimo! Vá ao cinema. Sessão no meio da tarde é mais gostoso: as salas estão vazias e você tem o ‘prazer bônus’ de saber que, enquanto todo mundo trabalha, você está se divertindo, de papo para o ar.

Incentivo extra: o Cinemark tem sessões especiais às 15h por apenas R$ 4 (mais barato do que a pipoca média). Por causa do horário, normalmente são filmes infantis. Mas há opções adultas – as desta semana incluem Um Olhar do Paraíso (foto), O Lobisomem e Avatar, entre outros. Confira algumas sugestões abaixo (e veja outras no site da rede).

E se você não puder driblar os compromissos, não precisa ficar com inveja. A promoção vale também aos sábados e domingos.

Premonição 4 | Cinemark Metrô Santa Cruz

Pandorum | Cinemark Villa-Lobos

Percy Jackson e o Ladrão de Raios | Cinemark Interlar Aricanduva

O Lobisomem | Cinemark Internacional Shopping (Guarulhos)

Avatar (2D) | Cinemark Interlagos

Um Olhar do Paraíso | Cinemark Tamboré (Barueri)

Alvin e os Esquilos 2 | SP Market

High School Musical – O Desafio | Cinemark Iguatemi

(Fernanda Araújo)