Só por ela

Sandra Bullock vive Leigh Anne em filme que estreia hoje

Um Sonho Possível, de John Lee Hancock, é um filme de superação baseado em fatos reais. E isto é quase tudo o que você precisaria saber sobre o drama, porque é basicamente tudo o que vai encontrar. O filme talvez passasse despercebido pelos cinemas – e pela sua vida – se não tivesse Sandra Bullock no elenco. Ou se, com ele, ela não tivesse ganhado o Oscar.

A história é baseada na vida do jogador de futebol americano Michael Oher, um jovem que cresceu sozinho, depois de ter a família destruída. Negro e pobre, ele não teria grandes perspectivas se não tivesse cruzado o caminho de Leigh Anne, aparentemente uma típica perua sulista. Em uma noite fria, ela se sensibiliza com o desamparo do rapaz. Leigh Anne o leva para casa, para a família, para a sociedade. E descobre no ‘filho’ algo que nem ele adivinhava: um grande talento para o esporte.

Se você decidir ver ‘Um Sonho Possível’, vai ver Sandra Bullock com nunca antes. Ela aprendeu um novo sotaque, tingiu os cabelos de loiro, vestiu um figurino cafona – e conseguiu fazer tudo isso sem afetação. Mas não espere por uma grande cena sua, porque o roteiro não a oferece.

Especula-se que Sandra tenha levado o Oscar pelo conjunto de sua obra. Com 17 anos de carreira, ela é uma das atrizes mais queridas de Hollywood e têm no currículo sucessos de bilheteria como ‘Velocidade Máxima’ e ‘Miss Simpatia’. E ela ainda é uma graça.

Às vésperas do Oscar, Sandra ganhou um prêmio menos prestigioso, o Framboesa de Ouro, dedicado aos piores do ano, por sua atuação em ‘Maluca Paixão’. Bem-humorada, ela compareceu à premiação e distribuiu cópias do filme aos presentes, por acreditar que eles não o tinham visto. Sandra diz que vai colocar o Framboesa e o Oscar na mesma estante, para não perder o foco.

Fofa, não? Pois é. Para gostar de ‘Um Sonho Possível’, sua admiração por Sandra Bullock tem de superar seu interesse por uma história bem-contada. É, de fato, um filme de superação.