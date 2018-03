Sessãozinha para até 4 anos

O Cinema continua ajudando a os papais-cinéfilos, com recomendações de salas em São Paulo ideais para cada faixa etária de seus filhos. Ontem (4), falamos dos bebês entre 0 e 18 meses. Agora chegou a vez de uma turminha só um pouco mais velha.

De 18 meses a 4 anos | Posso levar meu filho de três anos ao cinema? Pode, claro, e não se culpe se ele não entender o filme inteiro: a experiência com a telona já é um bom programa. Apenas não crie a expectativa de que o fofinho – cheio de energia – permanecerá colado à poltrona por mais de uma hora. Se ele ficar, ótimo. Mas, para facilitar a vida do pequeno (e a sua), prefira programas cinematográficos mais interativos.

O Dia da Família, no Centro Cultural Banco do Brasil (R. Álvares Penteado, 112, Centro, 11-3113-3651), por exemplo, é uma boa opção (a foto acima é de uma das atrações do ano passado). Antes mesmo de começar a sessão, um palhaço introduz pais e filhos na história e dá uma boa razão para que todos prestem atenção no filme. No final, há sempre uma criativa oficina de artes baseada no roteiro. O próximo Dia da Família será em 21/4, às 15h. E como sempre, grátis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vale conhecer também a Sessão Infantil da Biblioteca Viriato Corrêa (R. Sena Madureira, 298, V. Mariana, 5573-4017 – confira o post que avalia a sala). A programação acontece no domingo (7), às 16h, e no próximo (14). Após a exibição da fita ‘A Ratinha Valente’, haverá oficinas na salinha ao lado, um espaço exclusivamente infantil, com livros em estantes mais baixas, cadeirinhas e almofadas. O projeto também é grátis. (Fernanda Araujo)